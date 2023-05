Dekorációk, díszes üvegpoharak, porceláncsészék, könyvek, elektronikai eszközök mindenütt. Számos tárgy, melyek látszólag hasznosak, valójában pedig nem képviselnek értéket az életünkben. Így gondolkodnak a minimalisták, akik csak a legszükségesebb dolgokkal rendelkeznek otthonaikban, így válnak kvázi szabaddá és függetlenné. „Amit birtokolsz, az birtokba vesz” – mondta Brad Pitt a kilencvenes évek kultuszfilmjében, a Harcosok klubjában és ez a gondolat szűk három évtized elteltével egyre inkább aktuálisabbá válik.

Mert ahogy a mesterséges intelligencia révén a nagy internetes keresőrendszerek minden lépésünket, szokásunkat kiértékelik és elemzik, gyakorlatilag olyan reklámokat tolnak a képünkbe, mellyel akarva-akaratlanul is arra ösztönöznek, hogy költekezzünk, fogyasszunk, na meg vásároljunk. A Netflix „Minimalisták: A kevesebb most több” című ötvenhárom perces dokumentumfilmje két férfi szemszögéből mutatja be, hogy az amerikai álom kergetése nemhogy boldoggá, hanem egy naiv, magát adósságokba verő, szorongó lénnyé változtat bennünket.

Bár csábító, hogy kis túlzással mindenhez relatíve gyorsan hozzájuthatunk az internetről, a fogyasztói világ hatására gondolkodás nélkül cselekszünk és csapdába sétálunk. Joshua és Ryan, saját sorsát elmesélve döbbenti rá a nézőket arra, hogy a reklámok azt sugallják, nem vagyunk elég trendik, elég jók és kvázi cikik, unalmasak vagyunk azokhoz képest, akik már a legújabb okostelefonokkal villognak, vagy a legfelkapottabb bútorok gazdagítják otthonaikat.

A dokumentumfilmben megszólaló szakemberek is azt fejtegették, hogy a közösségi média hatására mindig hasonlítgatjuk magunkat másokkal, így mi is szaladunk a drága autóért a szalonba, hogy hitelből megvegyük a kocsit, mellyel felfogásunk szerint kivívhatjuk a társadalmi elvárást. Az alkotás korunk fontos problémáira hívja fel a figyelmet és a két főszereplő révén kapunk egyfajta mintát, hogy a siker és eredmények hajhászása helyett hogyan válhat életünk boldogabbá és egyszerűbbé. Bár a két személyes történetet látva és hallva nem válik mindenki minimalistává, mégis adhat egy löketet ahhoz, hogy megtanuljuk irányítani a figyelmünket.