A Facebook-oldalán jelentette be a Jászai Mari Színház, hogy a társulat tagja, Szakács Hajnalka babát vár. Az örömhírhe mi is gratulálunk, egészséget kíváunk mamnának, babában egyaránt, a színházba járókat azonban más miatt is érinti a bejelentés. Ahogy azt a teátrum írta, a márciusi és az áprilisi műsorukat is érinti a hír ugyanis.

A Polgárkukkantó című bohózat márciusi és áprilisi előadásai elmaradnak, ezeket májusban és júniusban fogják pótolni a Jászaiban. A 10 című dráma és a Francia rúdugrás című szextett márciusi előadásaiban még Hajnalka fogja játszani, azonban a Te édes, de jó vagy, légy más című musicalben március 9-től Szabó Emília veszi át a szerepét.

Szakács Hajnalka a Kaposvári Egyetemen diplomázott 2014-ben, 2018-ban megkapa a POSZT-on a legjobb 30 év alatti női színésznek járó elismerést, a Soós Imre-díjat, valamint a Csokonai Nemzeti Színház Nívó-díját is. Utóbbival egyébként duplázott, mert 2016-ban is ő érdemelte ki azt. Ugyanitt 2014-ben a legjobb pályakezdőnek választották.