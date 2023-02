Kiállítás 1 órája

Február végéig háborog Kucsera Oroszlányban

Budapest, Szeged, Zebegény és Vigántpetend. Ez csak töredéke azoknak a városoknak, ahol Kucsera András művészetével többször is találkozhatott az elmúlt években a nagyérdemű. Vármegyénkben Tatán és Tatabányán is bemutatták festményeit, Oroszlányban pedig iskolába, pajtafesztiválra is elvitték alkotásait. Legutóbb a bányászvárosban nyílt kiállítása.

Wágner Zsanett Wágner Zsanett

Kucsera András örömmel fogadta a gratulációkat a megnyitó után a Kölcseyben Forrás: 24 Óra Fotós: N. Á.

A tárlatot „Örökkön háborog az ember” címmel nyitották meg csütörtök délután a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár kiállítótermében. Az alkotót komplexitás jellemzi: a földi lét változatosságát és különböző technikákat is felhasznál képeihez. Kucsera András Oroszlányba egy válogatást hozott az eddigi munkásságából, melynek egy részét különleges alkotások adják. Hazánk és a huszadik század egyik legjelentősebb költője, Pilinszky János versei ihlették meg, melyekhez kitűnően illenek képzettársításokban gazdag, de figurális elemekben szegény festményei, valamint illusztrációi. A kiállított 37 festményt Schrantz Dóra zenepedagógus közreműködése mellett Marton Frigyes operatőr ajánlotta a szépszámú érdeklődő figyelmébe. Miként a nyitóbeszédből kitetszett, a képek főként absztrakt, enigmatikus ábrázolást sugároznak, kevés figurális elemmel. Valójában hangulatokat, színeket, dinamikát ötvöznek. A művészetkedvelők február 28-ig tekinthetik meg a kiállítás anyagát. Életút Kucsera András grafikus, festőművész a Békés megyei Pusztaottlakán született 1948-ban. Középiskolába a Budapesti Képzőművészeti Gimnáziumba járt, majd a Képzőművészeti Főiskolán tanult. Kiemelkedő mestere volt az oroszlányi Závory Zoltán. 1971 óta számos egyéni és csoportos kiállításon vett részt. 1992-1995-ig Rómában, majd Vászolyon, később Zsámbékon élt, jelenleg a Balaton-felvidéki Pécselyen alkot.

