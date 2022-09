A nagy múltú Orfeusz Társulat tagjai rendszeresen szerveznek összejöveteleket. Ezúttal Tóth Zsóka előadóművész látta vendégül festői környezetben a társulat tagjait, s hívott meg néhány vendéget. Bemutatkozással indult az összejövetel. A meghívottak néhány szóban beszámoltak arról, milyen tevékenységekkel foglalkoznak, s mivel tudnának kapcsolódni a társulathoz.

A csoportot 1964. április 22-én Bányász Irodalmi Színpad néven hívta életre Éless Béla, Gengeliczky László és Török Ferenc. A csapat 2004-től László Tibor vezetésével dolgoznak Orfeusz Társulat néven. Az alapítók közül már csak Tós Hédi, a tavaly januárban elhunyt Gengeliczky László felesége tagja a társulatnak.

Az elmúlt időszakban sok változáson mentek át. A társulat fiatalokat is szeretne bevonni, ezért nemrégiben László Tibor és Pápai Ferenc szakmai irányítása mellé megválasztották Török Zsuzsát vezetőnek, hogy a társulat marketing tevékenysége is előremozduljon.

A fiatalítás nagy feladatot ró a társulatra. Kiemelték: jelenleg 17 éves a legifjabb tag, s a legidősebb nyolcvan is elmúlt. Sajnos a többség ötven-hatvan évnél idősebb. Ez természetesen hatással van a színpadra állítandó darabokra is. Évente általában két darab futott eddig egy évadban: egy korábbi mellett egy új. Az idén a tavalyi bővítésnek köszönhetően a bábos előadás mellett a Furcsa párnak is tapsolhat majd a közönség.

A csoport ma már egyszerre több tevékenységet is el tud látni. Megyeri Zoltán, a Jászai Mari Színház színésze rendezi a Furcsa pár című komédia női változatét. A rendező személyében garantált a teátrummal való szorosabb kapcsolat. Török Zsuzsa ennek a teamnek a vezetője, aki elmondta: kiváló csapattal készülnek.

Karagözt elevenítették meg néhányan

Próbáikat a Puskin Művelődési Házban bonyolítják. László Tibor kiegészítette: jelenleg négy különböző projekten dolgozik a jobbára amatőrökből álló társulat. A Furcsa pár mellett Ungvári István rendezésében készül A csapodár madárka. A csoport néhány tagja részt vett a Cseke-tó köszöntésében, s a tavaly elindított bábszakkör is készül egy előadásra. Ez utóbbit Nagyváradi Szandra vezeti, s tevékenységükből egy kis rögtönzött bemutatót is láthatott Dunaalmáson a társulat.

A megvilágított paraván mögül előtűnt Karagöz, a tanulatlan, ám szókimondó és szellemes parasztlegény, aki különböző kalandokba keveredett. Nagy tapsot kaptak, miközben előkerültek a zsíros kenyerek, sütemények, s hamar kiürültek a melegben a limonádés poharak.

Mivel mindannyian más munkahelyen dolgozunk, ezért nagyon nehéz a próbák összeegyeztetése. Annál is inkább, mert három generációs már a csapat

– tette hozzá László Tibor.

Az esetleges lebetegedések is sokszor befolyásolják az életüket. Ahogy legutóbb a Cseke-tavi köszöntőnél, amikor sétáló színházzal készült a társulat. Egyikük a bemutató előtt másfél nappal betegedett le, s ennyi idő alatt kellett Tóth Zsókának megtanulnia a szöveget, beugrania a jelenetbe.

Közben apró jelenetekkel kápráztatták el egymást a társulat további tagjai. A naptól pirosló Duna melletti kis udvaron hallható volt Csikós Gábor tolmácsolásában Leonardo legutóbb felfedezett Jézus ábrázolásáról néhány különlegesség, majd Pápai Petra és Tippán Juzuf varázsolta el énekével az esti szürkületben a csapatot. Fogyott a limonádé, folyt a diskurzus, miközben az Orfeusz felkészült az újabb évadra.