Január hetedikén lényegében egésznapos hagyományéltető, családi programmal nyitja meg 2022-t a Tatai Kenderke Néptáncegyesület. Mint azt az elnöktől, Hulinné Gyenizse Judittól megtudtuk, kézműveskedéssel, szappanfőzéssel, bemutatóval, valamint kicsiknek és nagyoknak külön-külön táncházzal is készülnek, a vízkereszti néphagyományokat fókuszba helyezve.

− Nagyon örülünk neki, hogy egy kicsit békésebb, nyugodtabb folyása van ennek a tanévnek, évnek. Tavaly ugye nem tudtunk annyi táncházat, rendezvényt tartani, amennyit szerettünk volna.

Ezzel a mostani táncházzal is az a célunk, hogy a közösségeinket újraépítsük, újraélesszük.

Ezért állítottuk úgy össze a programot, hogy tartalmas szórakozást tudjunk adni kicsiknek és nagyoknak, értéket teremtve, a hagyományainkra építve − részletezte az egyesületi elnök, akitől azt is megtudtuk, hogy a rendezvény a Csoóri-program és a tatai önkormányzat támogatásával ingyenes lesz, természetesen az aktuális járványügyi szabályokat betartva.

Nagyanyáink csodaszappanját is megfőzhetjük

A szappanfőzés délben kezdődik majd, méghozzá az udvaron, üstben, ahogy dédanyáink, nagyanyáink is tették anno. Ehhez mindössze három dologra volt és van szükség: vízre, lúgra és olyan háztartási zsiradékokra, olajokra, amelyeket egyébként kidobnánk. Így viszont a környezetet sem terheljük vele.

− Az üstös szappannál jobb folteltávolító a mai napig nincs, és nagyszerűen fehérít is − tette hozzá Jocha-Kánya Réka néptáncpedagógus, aki, Hulinné Gyenizse Judithoz hasonlóan mindig tart otthon házi szappant. Azt már az egyesületi elnök tette hozzá, hogy a többórás szappanfőzés nem csupán bemutató lesz: azok, akik most részt vesznek rajta, kapnak egy tikettet, és a következő táncházban ezért egy darab üstös szappant kapnak. Egyébként a kenderkések a környezettudatosság jegyében már itt is fogadják majd a leendő gyűjtőpontjukra a háztartási, használt sütőolajat, mert tudják hol tárolni azt.

− Miután a szappan megfőtt, ládába kell önteni, majd másnap felvágni, különben csak baltával lehet összetörni. Ezután pihentetni kell, legalább egy hónapig − részletezte az elnök, hozzátéve, hogy bizonyos mennyiségben használt sütőolaj is rakható bele, de itt a mi környékünkön eleve a zsír a jellemző, szemben például Olaszországgal, ahol az olívaolaj volt adott.

Feldarabolt üstös szappanok

Forrás: Kenderke

Az erdélyi származású Jocha-Kánya Réka maga is felidézte: kislánykorában maga is látta, ahogy a feldarabolt szappanokat felvitték érni a padlásra, majd márciusban, áprilisban kezdték el azokat használni. A téli időszakban készítették el az egész évre a szappant a családok, és nem véletlen, hogy ilyenkor. A disznóvágások időszakában állt ugyanis rendelkezésre elegendő zsíros „hulladék”: disznózsír, faggyú, az abáléről leszedett zsír, vagy épp az előző vágásokból megmaradt, avasodó zsír. A szappanfőzés egyébként tipikus asszonyi tevékenység volt. A háziszappannal mosakodtak és mostak is, de szőnyegtisztításra is kiválóan alkalmas.

Csillagozás, Ringató is követi majd az agyagozást, új zenekar érkezik

Persze a nap nem csak a szappanfőzésről szól majd. 15 órakor kezdődik a kézműves foglalkozás, az új év jegyében a gyerekeknek. Mint megtudtuk, most az agyagozás kerül majd az előtérbe, de egyszerű zajkeltő hangszereket, eszközöket is készítenek, hogy így köszöntsék az új esztendőt. 16 órától Ringató foglalkozást tart majd a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Farkas Emőke. Ezt a kicsik, vagyis óvodások, kisiskolások táncháza követi majd, Szentpéteri Balázs vezetésével.