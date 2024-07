Kinga a tervek szerint két hetet tölt a Bethesda Gyermekkorházban, ahol intenzív terápián vesz részt. A sztrókok után speciális gépekkel mozgatják át a lábait és a kezeit, beállították a gyógyszereit, és még különleges vendégek is érkeztek Kingához, hogy minél előbb meggyógyuljon.

A sztrókos kislányhoz bohócdoktorok látogattak, hogy vidámabb legyen a napja

Fotó: Beküldött

Először egy póniló látogatta meg a kislányt. A terápiás lovat kis segítséggel Kinga meg is simogathatta. Az állatok közelsége, és a meleg bundájuk érintése ugyanis bizonyítottan segít a betegek gyógyulásában.

Küzdelem a sztrók után

Majd bohócdoktorok érkeztek a baji kislányhoz. A piros orrú látogatók mindent megtettek, hogy egy kis vidámságot vigyenek a Kinga és édesanyja napjaiba. Bár a mosoly elmaradt, a kislány a szemével követte a mókamesterek előadását.

Ha a bohócdoktoroknak nem is, de Gabinak, Kinga édesanyjának sikerült mosolyt csalni kislánya arcára. Két hónap után most először látta az örömöt és ezzel együtt a reményt is Kinga tekintetében. A család most újra elkezdett bízni a csodában. Azt remélik, hogy a rendszeres fejlesztések segítségével tovább fog javulni a kislány állapota. Kinga ugyanis most nem tud beszélni, és járni se, de egyelőre önállóan még ülni sem képes.