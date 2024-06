Sajnos nincsenek jó híreink Kingáról, akinek legalább hét sztrókja volt 8 hónap alatt. Hat hete esett át az életmentő műtéten, azonban az állapota nem javult sokat. Ráadásul most egy újabb beavatkozáson is túlesett.

Kinga állapota a 7 sztrók és a műtét után nem javul

Fotó: beküldött

Henzer Gabi, Kinga édesanyja a Kemma.hu-nak elmondta, hogy kislánya nem tud enni önállóan, így muszáj volt gyomorszondát beültetni neki.

A 7 sztrók már sok volt

– Korábban orrszondán kapta a folyadékot és a táplálékot, de azon keresztül nem tudták megfelelően táplálni. Mivel nem javult az állapota egy gyomorszondát kapott, így most legalább megfelelő táplálékot tudnak adni neki – magyarázta Gabi, aki minden kis segítségnek örül, ami könnyebbé teszi Kinga életét.

– Most annak örülök, hogy kicsit szebb idő van és ki tudunk menni az udvarra levegőzni. Kapott Kinga egy fektethető babakocsi szerűt amivel én is ki tudom vinni a szabadba. Ugyanis ülni nem tud önállóan, a fejét nem tartja meg, olyan mint egy újszülött – sírta el magát az édesanya, aki régi fotókat szokott mutatni kislányának, hogy felelevenítsék a jó emlékeket.

Kinga nem tud önállóan ülni, mert nem tudja megtartani a fejét

Fotó: beküldött

– Én hiszem azt, hogy halja és érti, amit mondok neki. Ha nem is tud válaszolni fontosnak érzem, hogy tudja, hogy mellette vagyok és nem adom fel – szögezte le Gabi. Bár az orvosok sokáig reménykedtek Kinga felépülésében, már nincs sok esélye a kislánynak a gyógyulásra. Gabitól megtudtuk, hogy kislánya nem mozog, bár sokat lazultak az izmai még mindig be van feszülve mindkét keze. Fejét nem mozgatja, de szemével figyeli a mesét a képernyőn. Az orvosok szerint arra nincsen esély, hogy Kinga valaha is beszélni, vagy járni fog.

Két hét múlva hazamennek

Gabi azonban még bízik a csodában, hiszen Kinga már eddig is többször rácáfolt az orvosokra. Hétfőn átkerülnek a Bethesda Gyermekkórházba, ahol a tervek szerint még két hétig lesznek.

– Fejlesztéseket fog kapni, illetve megtanulom, hogyan tudom otthon ellátni. Azután haza megyünk. Hogy utána mi lesz, még nem tudom. Az biztos, hogy az egész életünket át kell szerveznünk. Új otthont is kel találnunk, ahol lépcsőzés nélkül ki tudom vinni Kingát – sorolta.