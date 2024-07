Már hosszú évek óta hagyomány, hogy a Nemzetközi Kocsitoló Fesztivál előtti napon szervezik meg a kocsi falunapot. Ilyenkor minden a kocsiakról szól és a kocsiakért van.

A kocsitoló fesztivál előtt falunapon látták vendégül a helyieket. Összesen 16 bográcsban készültek a finomságok

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Már kora délután messziről érezni lehetett a finom illatokat, amik a Kocsi Faluházat lengték körbe. lelkes társaságoknak hála ugyanis már javában rotyogtak a bográcsokban a finomságok.

Falunappal indult a kocsitoló fesztivál

Simon László, a település polgármestere a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a kocsitoló verseny előtti nap nagyon jó alkalom a helyeiknek, a baráti társaságoknak, hogy leüljenek beszélgetni egy finom étel mellett.

– Mintegy nyolcszáz fő látogatott ki a falunapra, amit már évek óta civil szervezetek, baráti társaságok bevonásával rendez meg az önkormányzat. Ez egyben egy gasztrónap is, amikor az önkéntes társaságok fakanalat és bográcsot ragadnak, hogy valami finomságot készítsenek a falusiaknak. Idén összesen 16 különböző finomság készült. Úgy gondolom, hogy mindenki talált fogára való finomságot. Főleg különböző pörköltek készültek, de volt halászlé és csülköskáposzta is – magyarázta a polgármester, aki elárulta, hogy a társaságok vendégül látták a kocsiakat, akik előzetes regisztráció alapján kaptak ingyen kostolójegyet. Így biztosan senki sem maradt éhes a nap végére. Illetve a hagyomány szerint ezen a napon minden évben a testvértelepüléseiket is vendégül látják, akik egyébként másnap próbára is teszik magukat a kocsitoló fesztiválon. A finomságok mellett a szórakozás sem maradhatott el.

A gyerekprogramokat egy hatalmas habparti zárta

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Természetesen ilyenkor rengeteg külön programmal készülünk a kicsiknek is. Az egyik legnépszerűbb a tófutás, ahol különböző korosztályok állhatnak rajthoz. A legkisebb indulóknak, az ovisoknak 250 méteres, az alsós iskolásoknak 500 méteres, míg a felsősöknek 750 méteres távot kellett teljesíteniük. természetesen senki sem távozott üres kézzel a versenyről. Ezen kívül többek között volt még KRESZ pálya, ugráló vár, falmászás, kalandpark, kézműveskedés, arcfestés, majd egy hatalmas habparti koronázta meg a gyerekprogramokat – sorolta a gyerekprogramokat Simon László.