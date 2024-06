Kerek születésnapokon mindig személyesen köszöntik fel az ünnepelteket, egy kis ajándék kíséretében. Így történt ez most is. Pekár Zsolt, Ászár polgármestere és dr. Istvándi Csilla jegyző június 15-én, szombaton kilencvenedik születésnapja alkalmából otthonában köszöntötte Seres Károlyt, a település második, a helyi nyugdíjas klub legszebb korú férfiját.

Seres Károlyt köszöntötték születésnapja alkalmából

Fotó: facebook/Ászár község hivatalos oldala

90. születésnap

Meglepetéssel is készültek Seres Károlynak, hiszen átadták Orbán Viktor miniszterelnök személyre szóló köszöntő emléklapját, valamint az önkormányzat szerény ajándékát is átnyújtották az ünnepeltnek. Dupla ünnep volt, hiszen Karcsi bácsi kedves feleségével, Ancikával ötvenötödik házassági évfordulójukat is a napokban ünnepelték.

– Isten éltesse Karcsi bácsit! Boldogságot, családi örömöket és jó egészséget kívánunk Neki és kedves Ancikának is – emelte ki Pekár Zsolt polgármester, aki hozzátette:

– Karcsi bácsival megbeszéltük, hogy a századik születésnapot az Ászári Sportcsarnokban ünnepli. Úgy legyen!