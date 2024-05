A megbeszélt délelőtti totótippelő időben nem volt otthon a barátom. Felesége mosolyokkal színezve mondta el, merre jár. Hajnalban arra ébredt, hogy a közelgő választáson nem engedik voksolni a szokott szavazóhelyiségben. Lejárt lakcímkártyája érvényességi ideje. Pedig lányuk is a helyi képviselőjelöltek között van. Reggel egy újabb álomra ébredt. A gyereknek egyetlen szavazat hiányzott a befutó helyhez. Fürdés, torna, napozás és már indult is a helyi kormányablakba. Ahogy ezt Katka kimondta, párja már meg is érkezett. Ferkó morogva dünnyögte, hogy lefagyott az irodában a számítógépes rendszer. Hétfőn mehet vissza. Ott lesz.