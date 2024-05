– Találtunk egy helyi farmert, aki másfél órára lakott a családtól, és hajlandó volt elmenni Igiért, majd magához venni, amíg nem tudok érte menni. A kutya korábbi gazdáit pedig megkérdeztük, hogy mennyit kérnek Igiért cserébe. Így a szerény körülmények között élő családnak is segíthettünk, miközben a kutyát is jobb helyen tudtuk. Közben itthon elindítottuk azt a folyamatot, ami az utazáshoz kellett – folytatta a történetet a fiatal tatai nő, aki gyűjtést szervezett, hogy fedezze a kutyamentés költségeit.

Előkészületek

– Az első feladat az volt, hogy Igit olyan állapotba hozzuk, hogy utazhasson. Vitaminokat kapott, és minőségi eledelt, illetve megkapta a szükséges oltásokat is. Mire összegyűlt a szükséges 700 ezer forint, az utazás időpontja is meglett. Először úgy volt, hogy Igi egyedül repül haza hozzám, átszállással. Azonban kiderült, hogy olcsóbb, ha én megyek érte. Április 22-én érkeztünk volna haza. Ám alig egy héttel a kiutazásom előtt szörnyű hírt kaptam. Igi egy másik kutyával együtt elpusztult. Feltehetően egy, a farmra betévedt mérgezett állat húsából ettek – mesélt a szomorú eseményről Karina, aki nem szerette volna, hogy elvesszen a sok előkészület és az összegyűjtött pénz, ezért végül egy helyi ismerőse segítségét kérte, hogy találjanak egy másik rossz sorsú kutyát, akin segíthetnek. Végül nem egy, hanem két kutyát fog megmenteni a tatai nő.

Leila egy kirgiz agár jellegű kutya, ami egy portára tévedt be nagyon rossz állapotban

Fotó: Beküldött

Két kutyán is segítenek

– Leila egy portára ment be nagyon rossz állapotban. Talán soványabb volt még Iginél is. Ő egy kisebb termetű kutyus, vagyis nem fajtiszta kirgiz agár. Már elkezdték az ő kezelését is, megkapta a szükséges oltásokat, illetve szépen gyarapodik a súlya. És a másik kutyusra is ígéretet tettem, hogy valamilyen módon rajta is segítünk. Tehát nem hagyjuk magára, fogjuk a mancsát, nem fogjuk egyedül hagyni! Igi halála is értelmet nyer azzal, hogy nem egy, hanem kettő kutyus menekülhet meg – tette hozzá Karina, aki megígérte, hogy hazaérkezésük után tovább meséli a kalandjukat.