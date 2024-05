Ki legyen a kapus? Fontos kérdés egy-egy baráti futball alkalmával, hisz van, aki fél a labdától, más mindenféle mondvacsinált korábbi sérülésére hivatkozva nem bújik a hálóőr szerepébe. Így sokszor az utolsóként érkezők vagy a sokat késők találják pillanatok alatt magukat a kapuban. A minap 20 percet késtem az összejövetelről, így meg is találtam azt a pozíciót, ahol aznap brillíroznom kellett. Volt ugyan néhány remek védésem, de jó pár potyagólom is, nem beszélve arról, hogy az ellenfél igyekezett kitüzelni a kapuból. A lábam azóta is tele van lila foltokkal és fáj minden hajlításnál. Máskor inkább felhúzom a vekkert.