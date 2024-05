Bár a reggel kicsit borúsan indult, hamar kisütött a nap. Tatabánya több pontján is szerveztek gyereknapot, a városi ünnepséget pedig a Csónakázó-tónál tartották.

Mesehősök és hercegnők is feltűntek a tatabányai városi gyereknapon

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A program délelőtt kezdődött, egy gyermekműsorral, de mellette különböző kézműves foglalkozások, finomságok és vidámpark is várta már a gyerekeket.

Jól telt a gyereknap

A mobil kalandpályának most is nagy sikere volt, de az elhagyhatatlan arcfestésnél is sorban álltak a gyerekek hangosan vitatkozva arról, hogy most éppen tündérek, cicák vagy pókemberek legyenek. De mászófal, íjászkodás, cirkuszi játék és óriás falfestés is várta a lurkókat. A jó időnek hála a habparti sem maradt el, a gyerekek boldogan sikongattak a fehér habban hancúrozva. A fagylalt és a vattacukor sem maradhatott ki a gyermeknapból. Az ünnep alkalmával a szigorúbb szülők is megengedtek egy kis nyalánkságot.