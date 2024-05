Michl József polgármester arra emlékeztetett mindenkit, hogy az önkormányzati választások miatt ez az utolsó alkalom, hogy ebben a formában hozzák meg a döntéseket. Bár az új testület csak októbertől veszi át a város vezetését, a következő hónapokban már közösen fognak dolgozni a tataiakért. Napirend előtti felszólalásában egy kihívójának felvetésére is reagált. Michl József elmondta, hogy az egyik jelölő szervezet vezetője arról beszélt a közösségi oldalán megosztott videóban, hogy hamarosan Tatán is akkumulátorgyár fog épülni.

A Városházán az esetleges tatai akkumulátorgyár ügye is tisztázódott.

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Nem lesz akkumulátorgyár Tatán

Azonban Michl szerint erről nemcsak, hogy szó sincs, de korábban már külön meg is egyeztek az ipari park tulajdonosával, hogy ilyen beruházás soha nem jöhet a városba. Azonban jó hír, hogy más nagyberuházó azonban Tatát szeretné otthonául választani.

– Mi nem tudunk arról, hogy akkumulátorgyár jönne Tatára, és nem is fogunk tudni, ugyanis ide biztosra nem fog jönni akkumulátorgyár – szögezte le határozottan a város vezetője, aki még egy jó hírt hozott az ipari parkkal kapcsolatosan. – Azt a jó hírt elmondhatom, hogy egy másik gyár viszont jön. Nagyon nagy százalékban eldőlt, hogy egy alapvető élelmiszert gyártó új gyár kerül Tatára, amelyik közel 200 embernek ad állást és durván 50 millió eurós értékben ruháznak be az első körben. Nagy területet vesznek, körülbelül 10 ezer négyzetméteres csarnokot építenek. És nagy biztonságot ad Tata számára ez a cég is – tette hozzá Michl.

Örökölt a város

A napirendi pontok közé egy újabb előterjesztés is felkerült.

– Egy olyan külön indítványt kellett tennem, ami egy szomorú, mégis szép ok miatt van. A néhai Árva László, valamikori tatai család utolsó tagja még életében az önkormányzatunkra hagyta az újbudai, több mint 300 négyzetméteres házát. Ez a családjuk lakóotthona volt, melyet az önkormányzatunk kedden, a közjegyző döntésének következtében megörökölt. Ezt ma, a képviselő testület határozattal is megerősítette. Lemondva a fellebbezési jogunkkal jó szívvel fogadjuk el néhai Árva László adományát, örökségét – mondta a polgármester, aki azt is elárulta, hogy már az ingatlan sorsáról is gondolkoztak.

– Azt szeretnénk, hogy majd ebbe az épületbe fiatalok költözhessenek. Egy jó esélyt kaptunk arra, hogy legyen egy kollégiuma az önkormányzatunknak Budapesten a tatai egyetemistáknak – ismertette az elképzelésüket az örökséggel kapcsolatosan.