Az önkormányzati szervezésű akció több éves hagyományokkal bír, jellemzően a Nyerges 40/20 néven ismert teljesítménytúrák előtt szokták megtartani a közösségépítő várostakarítást. Az idei évben több helyszínen zajlott a munka. A Május 1. térnél és környékén a Total Dance Club növendékei és a gyermekek szülei, vagyis összesen 20 fő gyűjtötte a szemetet.

Sikeres volt az idei várostakarítás

Forrás: Nyergesújfalui önkormányzat

A kutyaiskola tagjai 22 fővel az íjászpálya és a Hétforrás irányában tevékenykedtek. A Vadkörtefa utca és a pincék környékén, a Buzás- és a Sánc-hegyen, illetve a Duna-parton 23 fő, köztük több hivatali dolgozó igyekezett zsákokba gyűjteni az eldobált hulladékot. Információink szerint a 10-es út és a bicikliút mentén is tevékenykedett egy lelkes kétfős csapat, mely egy jelentős szakaszról 10 zsák szemetet szedett össze.

A várostakarítás résztvevői között volt Mihelik Magdolna polgármester is, aki közösségi oldalán mondott köszönetet minden segítőnek. Beszámolójából kiderül, hogy volt bőven eldobált pelenka, sörös doboz és cigarettacsikk is a helyszíneken. A szemétszedés alkalmával matrac, fotel, de még síbakancs is előkerült. A hivatali dolgozók az akció közben vizet osztogattak mindenkinek. Az önkéntesek jutalmul a helyi lángosozóba kaptak egy kupont, melyet lángosra és egy üdítőre lehet beváltani.