A múlt héten elkezdtük bemutatni a hölgyeket a Tündérszépek országos szépségversenyen, melynek első körében régiónk szépségei mutatkoznak be.

A Tündérszépek regionális fordulójába jutott versenyzői közül Mátyás Annát mutatjuk be

Fotó: Flajsz Péter

Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Komárom-Esztergomban, Vas- és Győr-Moson-Sopron vármegyében. Ötven napon át minden nap új szépséget mutatunk be hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak.

A versenyre még lehet jelentkezni, egészen május 12-én 23.59-ig. Komárom-Esztergomból az elmúlt másfél hét során már több lányt bemutattunk, május végéig még legalább tucatnyi szépséget szeretnénk olvasóink figyelmébe ajánlani, miközben a két másik vármegyéből is szemügyre vehetők és természetesen szívekkel értékelhetőek a jelentkezők hírportálunkon.

A regionális verseny végén aztán majd hárman a zsűri szavazatai alapján jutnak tovább, minden vármegyéből 1-1 lány az országos döntőbe jut. Egy hölgy pedig a kapott szívek átlaga alapján léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért. Kárpáti Rebeka, a 2013-as Miss Universe Hungary visszatért a Tündérszépekhez, és az idén is mentorként segíti országos szépségversenyünk indulóit. Társa lesz mindebben Köllő Babett színésznő, műsorvezető, valamint a háziasszonyunk, Tótpeti Lili, a 2020-as szépségkirálynőnk. Ők hárman lesznek az idei mentorok.

A Tündérszépek szépségverseny mentorai: Köllő Babett, Tótpeti Lili és Kárpáti Rebeka

Fotó: Markovics Gábor

Nagyon fontos tudni, hogy saját portfólióval is lehet jelentkezni, akinek tehát van már magáról az elmúlt évben készült nívós képsorozata, az azzal is nevezhet, de természetesen kérhető ingyenes portfóliófotózás is.

A Tündérszépek fotózására legutóbb egy tokodaltárói szépség kopogtatott be

A napokban újabb szépség, Mátyás Anna kopogtatott be a tatai Képex fotóstúdióba, hogy elkészítsük saját portfólióját. Őrá, csakúgy mint az eddigi jelentkezőkre, megannyi értékes pillanat várt. Fotósunk, Flajsz Péter több szettben készített róla képeket, ráadásul törekedett arra, hogy a tokodaltárói szépség legelőnyösebb oldalát kapja lencsevégre.

A Tündérszépek fotózásán több szettben készülnek a fotók

Fotó: Szűr Annamária

– Kicsit izgultam a fotózás előtt. Bevallom napokig gondolkoztam azon, milyen ruhát hozzak magammal. Szeretek minél színesebben öltözködni, bár a szekrényem nem ezt tükrözi. Sok a fekete ruhám – árulta el lapunknak Anna, aki jól tudja, hogy a fekete az örök elegancia egyik képviselője.

A tokodaltárói lány úgy gondolja, hogy jó hangulatban telnek ezek a fotózások. Kimondottan jól estek neki a visszajelzések, amiket fotós kollégánktól kapott, ezért minden lányt biztat a jelentkezésre és, hogy ne féljenek megmutatni magukat.