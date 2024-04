Az ORFK Kommunikációs Szolgálatának tájékoztatása szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) kezdeményezéséhez idén is csatlakozott a rendőrség, melynek keretében április 19-én reggel 6 órától másnap reggel 6 óráig országszerte sebességellenőrzéseket tartottak.

Dömösön is volt sebességellenőrzés, de a járművezetők okmányait is ellenőrizték.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Az előzetes felhívásnak megfelelően a lakosság élt a lehetőséggel, akik számos javaslatot tettek azzal kapcsolatban, hogy a Speedmarathon során hol lenne érdemes méréseket végezni. Az ORFK Kommunikációs Szolgálata hozzátette: a helyi adottságokat, valamint a közlekedésrendészeti elemzőmunka eredményeit figyelembe véve jelölték ki végül, hogy a 24 órás akció ideje alatt hol zajlanak majd a sebességellenőrzések.

Országos viszonylatban összesen 837 rendőr vett részt a mérésekben, 1395 helyszínen 546 ezer 443 darab járművet ellenőriztek. Közülük 7913 gépkocsi lépte túl a megengedett legnagyobb sebességet. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén összesen 655 esetben észleltek sebességtúllépést.

Vármegyeszerte zajlott sebességellenőrzés

Az akció napján Dömösön, a 11-es út mentén is zajlott sebességellenőrzés. A helyszínen Bata Erik főhadnagy, az Esztergomi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának kiemelt főelőadója a sajtó képviselőinek elmondta, hogy az éves tervnek megfelelően bizonyos időközönként zajlanak fokozott sebességellenőrzések az ország különböző pontjain. A rendőrök természetesen más szabályszegésekre is figyel, így például elemzik a vezető baleseti okokhoz köthető szabálytalanságokat vagy magatartási formákat, ennek megfelelően például a biztonsági öv használatát is ellenőrzik.

Bata Erik az akció kapcsán hozzátette: az Európai Unió közlekedéspolitikának egyik kiemelt célja, hogy 2050-re senki se veszítse életét az európai utakon. Ennek érdekében folyamatosan végez a rendőrség európai szinten fokozott ellenőrzéseket, mely a sebesség mellett a pihenőidő betartására és a passzív biztonsági eszközök használatára is kitér. Egyébként a tapasztalatok szerint a gépjárművezetők a Speedmarathon mérési helyszíneinek bejelentésekor jobban odafigyelnek arra, hogy a megengedett sebességnek megfelelően közlekedjenek.