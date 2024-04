A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldalukon számoltak be arról, hogy ötvennél is több szakember érkezett az iskolavezetői értekezletre, melynek ezúttal a főkapitányság adott helyet. A közlekedési balesetek fő okai településenként eltérőek. A statisztika pedig hétről hétre változik, de sajnos a számok egyre inkább azt igazolják, hogy a közlekedési szabályok megszegése általánossá vált.

A rendőrség a balesetmegelőző tevékenység keretében a legfiatalabb korosztályt vonja be a biztonságos közlekedés oktatásába. Vármegyénkben kétezernél is több általános iskolás heti egy foglalkozáson tanulja a KRESZ alapjait. A közúti ellenőrzések, szankciók kiszabása folyamatosan növekszik, ahogy a balesetek száma is. Így a két tevékenység - a megelőzés és a reagálás - együtt kell, hogy a biztonságot szolgálják.

Az autóvezető oktatókat arra kérte a rendőrfőkapitány-helyettes, hogy a gyakorlati órák során nyomatékosan hívják fel a tanulók figyelmét a legveszélyesebb helyzetekre, a legfőbb baleseti okok közül az elsőbbségadási kötelezettségre, az irányjelző használatára, illetve a kanyarodási szabályokra.

Csaba Gyöngyi Zsuzsa, a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. osztályvezetője tagként vesz részt a jövőben a vármegyei balesetmegelőzési bizottság munkájában a folyamatos információcsere érdekében.