Ha Esztergomba látogatunk, a várhegy mellett szinte biztosan felkeressük a Széchenyi teret is, ahol megpillanthatjuk a jelenleg felújítás alatt álló Vak Bottyán-palotát. A mintegy 300 éve városházaként funkcionáló épület mind méreteivel, mind barokk stílusjegyeivel is megragadja az Esztergomba érkező turisták tekintetét.

Egyre látványosabb szakaszához érkezik az esztergomi városháza felújítása.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Az elmúlt évtizedekben bizonyos időközönként gondolatként felmerült a városháza felújítása, de a régóta várt megújulásra még sokáig kellett várni. Mivel legutóbb hatvan évvel ezelőtt volt egy nagyobb volumenű renoválás, így több okból is időszerűvé vált az újabb munkálatok elvégzése. Hernádi Ádám polgármestersége idején nyílt végül lehetőség a műemléki védettséget élvező épület felújítására, az önkormányzat 1,5 milliárd forint támogatást nyert el a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretein belül, a beruházáshoz emellett 300 millió forintos önerőt is hozzátettek.

Jól halad a felújítás

A munkálatok októberben kezdődtek el, a projekt azóta egyre látványosabb szakaszához ér. Berek Eleonóra, az Esztergom Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési Osztályának vezetője lapunknak részletesen beszélt a városháza felújításáról. A kivitelezést végző cég szakemberei a Deák Ferenc utca irányából kezdték el bontani a régi tetőhéjalást, ezzel párhuzamosan pedig zajlik a régi tetőszerkezeti elemek cseréje is. Összesen mintegy kétezer négyzetméternyi felületet tesz ki a tető, amelyre a régi, azbeszt tartalmú, elöregedett síkpalák helyett természetes anyagú palakő borítás kerül.

Szintén látványos átalakulást eredményez, hogy az épület teljes homlokzata megújul, az eredeti színeket fogják megjelentetni a felületeken. Berek Eleonóra elmondta azt is, hogy mivel a városháza műemléki jellegű épület, így az Örökségvédelmi Hatósággal is jóvá kell hagyatni a munkálatokat. Ennek értelmében például külön restaurátori tervek készültek a kőfelületek, az ablakok feletti stukkódíszek felújítására is.

A projekt részét képezni a volt Vármegyeháza Bottyán utcai homlokzatának és belső terének részleges felújítása is. Az említett épületszárnyban befejeződtek a bontási munkálatok, jelenleg a gépészeti és villamos alapszerelés zajlik. Az érintett helyiségekben is folyamatban van falkutatás, a szakemberek például oszlopdíszeket is találtak, melyeket igyekeznek restaurálni. A felső szinten irodák lesznek, a Városháza Bottyán utcai földszintjén pedig egy korszerű, akadálymentesített ügyfélfogató tér jön létre, ahol a lakosság minden ügyet el tud majd intézni.

A városháza árkádsora is jelentősen átalakul, hiszen visszaállítják az 1700-as évek második felében működő földszinti üzlethelyiségeket is. A tervek szerint Esztergom testvérvárosai is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra, de például a világszerte ismert Vertel József grafikusművész, bélyegtervező munkásságát is meg lehet majd ott tekinteni. Lesz egy ötvösséget bemutató terem is. Külön érdekességként megismerhetjük majd a városház történetét és Esztergom korábbi polgármestereit is az udvaron majdan elhelyezésre kerülő digitális információs ponton.

A belső udvar arculata is megújul, az udvari homlokzat felújítása mellett a kivágott fák helyére új dísznövényeket ültetnek majd el. Kicserélik az elöregedett burkolatot, melyen láthatóvá teszik majd a középkorban a városháza helyén álló Szent Miklós templom falainak nyomvonalát is. A projekt generálkivitelezője egyébként a LATEREX Építő Zrt., mely kellően elvárt és magas színvonalon végzi el a munkálatokat. A városháza felújítása várhatóan jövő nyáron fejeződhet be.