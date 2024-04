A tatai vármúzeum és a nemrég felújított tatai csillagda közös programot szervezett. A Tatai-vár sötétjében zseblámpával, a csillagdában pedig távcsővel kutattak a résztvevők. Nagy Sándor, a TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum vezetője a kupola távcsőnél mesélt a különleges programról a Kemma.hu-nak. Elmondta, hogy nagyon örülnek, hogy a nyitás óta egyre többen érdeklődnek a programjaik iránt és a mostani eseményre is a vártnál sokkal többen érkeztek. Amit persze egy cseppet sem bánnak.

A tatai csillagda minden érdeklődőt szívesen fogadott a Földrajz Éjszakáján.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A tatai csillagda várja az érdeklődőket

– Szerencsére az idő is nekünk kedvezett, nincsenek felhők az égen. Így a nagyon Hold vékony sarlóját, és a rajta lévő tengereket és krátereket is megfigyelhettük. De a Jupiter fölött járó Uránuszt és az alatta látható Pons–Brooks-üstököst is követtük a kupola alatti 130 éves 12 centis, illetve a teraszon lévő 30 centis távcsővel – mutatta a csillagász, aki segítségével a távcsövön keresztül mi is megörökítettük a Hold sarlójának különleges látványát.

A távcsövön keresztül a holdtengerek és a kráterek is látszottak

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Miután teljesen besötétedett a halványabb csillaghalmazokat is megnéztük – tette hozzá a csillagda vezetője, aki mindenkit arra biztatott, hogy látogasson el péntekenként a klubnapjukra, ahol szintén az eget kémlelik. Illetve előre egyeztetett időpontokban csoportokat is fogadnak.