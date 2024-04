Jegyzet 31 perce

Bogarak

Az egyik kedvenc csokoládémmal szemeztem a szekrényben, amikor a párom közölte velem, tudom-e, hogy férget is tartalmaz az édesség. Mondanom sem kell, el is ment a kedvem a nassolástól. Aztán racionálisan is végiggondoltam a dolgot.

Körtvélyfáy Dina Körtvélyfáy Dina

Már az unióban is lehet olyan termékeket forgalmazni, amelyek valamilyen formában tartalmaznak bogarat. Ezt persze nem úgy kell elképzelni, hogy a kedvenc csokinkba harapva egy sáska integet majd felénk. A bogarakat feldolgozzák és egyfajta adalékanyagként jelennek meg. Ráadásul egészségesek, hiszen sok fehérjét tartalmaznak, így a brutális méreteket öltő húsfogyasztásunk is csökkenthető. Alapjáraton én undorodom a bogaraktól, de valójában ledarálva, felismerhetetlen formában eddig is fogyasztottam őket, mint utólag kiderült. A jövőben sem fogok sült tücsköt enni marokszámra, de megpróbálom magam meggyőzni tudatosan, hogy azért, mert egy étel tartalmaz rovart, még nem feltétlenül rossz. Az igazság az, hogy sokszor fogalmunk sincs, mit fogyasztunk. Nem tudjuk, milyen anyagok szivárognak a földbe ott, ahol az a zöldség termett, ami az asztalunkra kerül. Nem tudjuk, milyen szennyező anyagok vannak a levegőben, vízben. A bogarak sokak számára taszítóak, de sokkal természetesebbek, mint a rengeteg gyorskaja, készétel és sok minden más, amit nap mint nap beviszünk a szervezetünkbe.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!