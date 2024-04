A cukrászdák már egyre többféle fagyit árulnak, így még választani sem lesz egyszerű. Még egy nehézség akad: a fagyi ára.

Igaz, van ahol 350 forintnál többet nem kérnek egy gombócért, de nem ez a jellemző, és a hírek szerint a hűsítő édesség ismét drágább lesz, akár 600-650 forintba is kerülhet. Ez pedig valljuk be egyáltalán nem olcsó. Tegyük fel, ha egy négytagú család elmegy fagyizni, és mindenki csak két gombócot kér, akkor rögtön ott is hagyhatnak ötezer forintot. Ez pedig lassan luxusnak számít, hiszen kinek van pénze arra, hogy szinte egy éttermi vacsora árát kifizesse egy desszertért? Pláne hetente többször, hiszen nyáron gyakorta megkívánja az ember a fagyit, bár az árakat tekintve már tavaly is sokaknak elment az étvágya a népszerű édességtől.

Két dolog vigasztalhat minket. Észak-Komáromban egy euróért, vagy négyszáz forintért is fagyizhatunk még, így aki közel lakik a határhoz, bátran fagylaltturistáskodjon. Akinek pedig a távolság miatt ez a lehetőség nem gazdaságos opció, azt a jövő heti időjárás nyugtathatja meg, hiszen egy időre úgy tűnik visszatér a tél. 12–13 fokban pedig a többségnek eszébe sem jut, hogy fagyiznia kellene. Ha mégis, talán még akad a boltban pár szem téli fagyi, ami sokkal olcsóbb nyári rokonánál...