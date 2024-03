Galambos Krisztián tapasztalati szakértő vezette az osztály tanulóit, aki egy betegség okán, felnőttként vált látássérültté. A teremben első pillanatban a bizonytalanság, a rémület uralkodott, majd fokozatosan hívták elő azokat az érzékszerveket a fiatalok magukban, amelyek a látás kizárásakor segíthetnek az eligazodásban. A csapat remekül összedolgozott.

A Majki Népfőiskolai Társaságban várja az érdeklődőket az érzékszervi szabadulószoba

Fotó: V. B. / Forrás: 24 Óra

Borka Gréta oktató kísérte el a fiataloka, aki elmondta: egészségnevelési oktatásban is részt vesznek a diákok, éppen ezért fontos, hogy bepillantást nyerjenek a látássérültek mindennapjaiba is. Bianka, Eszter és Viktória az élményeit osztotta meg. Meglepte őket, hogy ennyire kiélesedett a tapintás és a hallás érzékelésük. Mosolyogva tették hozzá: most már biztosan felismerik az osztálytársakat hang alapján is. A foglalkozás kapcsán megváltozott a véleményük a látássérültekről. Jobban át tudják érezni a nehézségeiket. Kiemelték: eddig is segítő szándékkal néztek rájuk, a jövőben még figyelmesebbek lesznek, mert megtapasztalták, hogy ez mivel jár.

Galambos Krisztián olyan hasznos információkat osztott meg a diákokkal, hogy mikor, hogyan érdemes segíteni egy látássérültnek. Arról is beszélt: milyen módon, hogyan tervezi meg a napjait, a hétköznapi tevékenységek számára milyen komplett szervezést igényelnek.

Mecseki Melinda, a Majki Népfőiskolai Társaság vezetője elmondta: évek óta szerveznek szemléletformáló foglalkozásokat különféle témákban. Az elmúlt időszakban kialakított szabadulószoba sokat segít abban, hogy a fiatalok jobban megértsék azokat, akik valamilyen nehézséggel élik a mindennapjaikat.