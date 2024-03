A boltokban megjelentek a piros felkiáltójelek. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, március 1-jétől kötelező tájékoztatás indul bizonyos boltokban arról, ha egy termék kiszerelését csökkenti a gyártó, miközben árát változatlanul hagyja. Azaz, jelezni kell azt, ha ugyanannyi pénzért kevesebbet kapunk. A trükközés miatt pedig súlyos büntetés járhat.

A trükközés miatt felirat is értesíti a vásárlókat

Az új változások kapcsán a kemma.hu is megkérdezte a szombat délelőtt vásárlókat.

A hetvenhat esztendős Piroska elmondta, hogy hallott a változásról, de igazából ő „termékfüggő”, hiszen azokat a termékeket használja, amelyeket már kipróbált és beváltak. A tatabányai asszony elmondta, hogy otthon vezeti a kiadásait.

Ha meg kell vennem azt a terméket, amelyikre szükségem van, akkor megveszem, ha nincs helyette másik ugyanolyan minőségű. Szoros költségvetésem van, magamnak otthon „könyvelek”. Igyekszem kordában tartani a vásárlást, de azt, hogy hol veszem meg a termékeket, nem igazán tudom sok helyen megtenni, hiszen mozgássérült vagyok. Van itt a lakóhelyemhez közel egy olyan üzlet, amit nagyon szeretek. A pénztárosok nagyon kedvesek, kiveszik a kosarat a kezemből, segítenek bepakolni a táskámba.

Egy másik idősebb hölgy is hallott az új változásról, ráadásul megosztotta a kemmu.hu-val korábbi tapasztalatait is. Sokakban felmerül az is, hogy vajon, a termék minősége is változik-e?

Az lenne a reális, ha kevesebb kapunk, akkor kevesebbet is fizetünk. Mert úgy gondolom, az átverés lenne, ha nem figyelünk a grammra, és akkor többet fizetünk. Sokszor már csak otthon vettem észre, hogy jé, ez már nem annyi mennyiségű, mint azelőtt. Még halkonzervben is tapasztaltam már ezt. Szoktam készíteni egy halkonzervvel kiegészítve salátát. Korábban olyan szépen szeletekben tudtam vágni rá a lazacot, aztán azt vettem észre, hogy már nem olyan minőségű, és nem is annyit tudok rátenni. De azt gondolom, kell egy kis idő, hogy a vásárlók figyeljék ezeket a feliratokat.

Éppen két gyermekével jött ki az egyik boltból egy fiatalabb hölgy, aki elmondta:

Kell pár hét ahhoz, hogy megszokja mindenki a változást, de remélem, megmaradnak ezek a feltüntetések a termékeknél.

Mit is jelent a kötelező tájékoztatás?

A meghatározott körbe tartozó boltoknak a bejáratnál jól látható módon az előírtaknak megfelelő táblát helyeznek el akkor, ha az ott kapható terméknek vagy termékeknek csökken a kiszerelése, de egyébként az ára nem változik. A jelzést közvetlenül a terméknél, például annál a polcnál, ahol leveszi a vevő az árút szintén el kell helyezni. De mi lesz a

Vigyázat, a termék kisebb lett!

A főszabály szerint a tájékoztatási kötelezettség a csökkentett kiszerelésű termék forgalmazásának megkezdésétől számított két hónapig áll fenn. Akkor tesznek mindennek eleget a kereskedők, ha üzleteik bejáratánál jól látható módon elhelyezik a jogszabályban meghatározott méretű és szövegű információs táblát, továbbá a kiszerelés csökkentését közvetlenül a termék mellett is jelölik.

A trükközés komoly pénzbírsággal jár

A Nemzetgazdasági Minisztérium figyelmeztetése szerint, a tájékoztatási kötelezettség megsértése esetén a hatóság termékenként akár egymillió forint közigazgatási bírságot is kiszabhat. A vásárlók azokról az érintett termékekről, amelyekre vonatkoznak a változások, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján elérhető nyilvános adatbázisból is tájékozódhatnak.