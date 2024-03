Csoki, plüss és sokszor élő húsvéti nyuszi is lapul a húsvéti kosárban. Az állatvédők azonban a nyuszivásárlás előtt óvatosságra intik a szülőket.

Sokszor húsvéti nyuszi is kerül a kosárba. Azonban a tapsifüles gondozása nagy felelőséggel jár.

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

– Nem ajánljuk, hogy valaki a piacról vegyen élő nyuszit kedvencnek, hiszen nem tudjuk, hogy milyen problémája, betegsége van. Ha nincsenek beoltva, akár egy szúnyogcsípéstől is megbetegedhetnek. Kevesen tudják, de a nyulaknak is ugyanolyan oltási programjuk van, mint a kutyáknak. Ráadásul az úgynevezett E. cuniculi parazitára nagyon fogékonyak ezek a nyulak, a kezelésük pedig több mint 50 ezer forintba is kerülhet – figyelmeztetett Zádoriné Csordás Valéria, a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány kurátora, aki elmondta, hogy a nyuszikkal is ugyanolyan sokat kell foglalkozni, mint a kutyákkal, vagy a cicákkal.

– Az ivartalanítás is nagyon fontos a nyulaknál, de a rendszeres szőrápolás, körömvágás, fogreszelés is a rutinhoz tartozik. Ha valaki tényleg nyuszit szeretne, olvasson utána, beszéljen előtte állatorvossal, csatlakozzon internetes csoporthoz, kérjen információt tőlük – javasolta Valéria.

Ne vegyük, béreljük a húsvéti nyuszit

Ha valaki mindenképpen egy nyuszival szeretné meglepni csemetéit húsvétkor, inkább béreljen egyet. Erre már több helyen is van lehetőség. Markotics Fanniék dunaalmási birtokán számtalan háziállat között a nyuszik is megtalálhatóak. Húsvét közeledtével többen is kérdezték tőlük, hogy nem vehetnének-e tapsifülest otthonra.

– A nyúltartás hatalmas felelőséggel jár és még több munkával. Ezért tavaly inkább úgy döntöttünk, nem eladjuk a nyuszikat nekik, hanem bérbe adjuk pár napra. Annyira jól sikerült az ötlet, hogy idén már januárban több nyuszit is előjegyeztek – mondta Fanni, aki szerint a gyerekek a nyuszikra nagyon vigyáznak és felelősségteljesen gondozzák őket, amíg ott vendégeskednek náluk.

– A bérlésnek is szigorú feltételei vannak. Először felveszik velünk telefonon a kapcsolatot, elmondjuk, mivel jár, mire kell oda figyelni, megbeszéljük, hány napra vinnék el, majd eljönnek személyesen és kiválasztják a csapatból amelyik nekik tetszik. Mi összekészítjük a nyuszi hotel szükséges alapjait; étel, vitamin, útmutató, hogy mit szabad, mit nem. Amikor visszahozzák a kis tapsifülest, karanténba kerülnek pár napra megfigyelésre. Ha minden rendben van velük, visszaengedjük a csapatba – árulta el az állatbarát.

Sok vele a gond

Az állatvédők szerint a házinyúl sem lakásba való.

– Nem annyira kényesek, de sokan úgy veszik meg, hogy nem néznek utána a tartásának. Például, ha túl sok zöldet kap, hasmenése lesz. Ha a gyerek rosszul fogja, nyomkodja a hasát, az is hasmenést okoz, amibe akár el is pusztulhatnak. Az is gondot szokott jelenteni, hogy sokszor túl korán választják le az anyától, hogy minél kisebb és cukibb legyen – sorolta Valéria, aki arra is figyelmeztet, hogy a nyulak egzotikus állatnak számítanak. tartásuk és gondozásuk is eltér házi rokonukétól.