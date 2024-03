A kenyérboltban áll előttem a fiatal anyuka hároméves forma kisfiúval. A gyerek kezében mobiltelefon, aminek gombjait bőszen nyomkodja, ahogyan azt a játék megkívánja. Teljesen lefoglalja a képernyő, nem lát, nem hall ezen kívül semmit. Mozdul a sor, anyuka előbbre lép, gyerek mozdulatlanul nyomkodja a gombokat. Anyuka karjánál fogva maga mellé rángatja, hogy a hátrébb állók is haladhassanak. Ez még kétszer ismétlődik. A boltból kifelé menet is a gyerek csak lefelé néz a képernyőre nem érdekli semmi, az sem, hogy egy helyes kutyus várja a gazdiját a bolt előtt. Leszegett fejjel, mobillal a kézében bemászik a gyerekülésbe és játszik tovább. No comment. Sz. I.