Esőben, sárban, sötétben is folyamatosan gyakorlatoznak mentőkutyáikkal a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai. Közösségi oldalukon most pár fotót osztottak meg az egyik esti tréningjükről. A gyakorlat során volt időkieséses eltűnt, sár, sok-sok eső és sötétség. Az önkéntesek tréningját ezúttal önkéntes diákok segítették, akik "eltűnt" személyként bújtak el, hogy a mentőkutyák megtalálhassák őket.

A mentőkutyáknak először szagot kell fogniuk a kereséshez

Forrás: beküldött

Körösladányi Zsombor, az egyesület vezetője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a mentőkutyák tréningje során fontos, hogy mindig új helyszíneken és új szagokat, vagyis személyeket kelljen felkutatnia.

A mentőkutyák számára fontos a folyamatos gyakorlás

–A tréningek általában hétfőn és szerdán vannak 17 órától, de ebben lehet változás. Helyileg Tatabánya, Tata, Vértesszőlős és ezek környékén mozgolódunk, váltogatva a városi és külterületi kereséseket, illetve ezek kombinációit. A tréningre lehet jönni gyerekekkel is, ha őket is érdekli, illetve az egyesület le tudja igazolni a diákoknak a közösségi szolgálatot is – magyarázta a speciális mentős.