– A környéken több kisebb tó is van, illetve az autósiskola környékén egy mocsarasabb, vizesebb terület. Elképzelhető, hogy oda hordták a hódok a faágakat, hogy segítségükkel gátat építve megemeljék a vízszintet. Egyébként gyakori, hogy ha egy adott területen már túl sok hód él, vagy már nem megfelelő az állatok számára, akkor a hódok "összecsomagolnak" és arrébb költöznek – találgatott szakember, aki arra figyelmeztetett, hogy a hód védett faj hazánkban. Büntetést kell annak fizetnie, aki egy példányt is elejt. Máté azt is elárulta, hogy nemrég Tatán kóborolt egy hód az úton.

– Nemrég Tatáról érkezett a bejelentés éjjel, hogy egy hód sétálgat a Fényes Fasori körforgalom építésénél az úton. Megkértük a bejelentőt, hogy terelgesse vissza az Által-ér felé, hogy haza találjon – mesélte a természetvédelmi őr.

Egyébként a tatai Fényes Tanösvényre is beköltöztek már a hódok. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Jakabházy Miklós, avagy Maimalac a közelmúltban lélegzetelállító fotókat osztott meg Facebook-oldalán. A természetfotós a Fényes Tanösvény legújabb sztárját, egy hódot kapott lencsevégre.