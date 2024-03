A minap rendeltem egy kutyajátékot. Egy felfújható focilabdát. A történet eddig még nem is annyira érdekes, de ez a játék már teljesen ergonomikus. Hogy ez mit is jelent? Azt, hogy gazdának és kutyának egyaránt kényelmes, mert kicsinyke fülek jelzik, hol lehet könnyen fogást találni a labdán. Nagy örömmel vittem haza és próbáltam ki Lucky kutyával a reggeli séta alatt. Az első dobás után jött a felismerés: a jószág ugyanúgy harapja a fekete-fehér lasztit, mint anno. Az elmélet kiváló, de a gyakorlatban nem vált be. Aztán majdnem kigurult az úttestre, ha nem változtatják meg a gurulási ívet azok a bizonyos fülek. Nem pukkadt ki. Az megmarad a blökinek. W. Zs.