Nem szokványos látvány fogadta Gerencsér Zsolt sportvadászt, aki szombat reggel bakmegfigyelés során találkozott össze egy farkassal Ácsnál. A farkas először nyulat, majd őzeket hajtott, de a vadász jelenléte se nagyon zavarta.

A farkas nyugodtan szemezett a vadásszal

Forrás: Beküldött

A farkas nem zavartatta magát

– Éppen az egyik útról kanyarodtam rá a másik földútra. Ekkor pillantottam meg, ahogy egy nyulat hajt. Nem volt egy ijedős fajta, utána ott nézett engem 50 méterről, majd elment az erdő felé – kezdte a nem mindennapi élményt mesélni Zsolt, aki nem hagyta ennyiben a dolgot, megindult felé, hogy elé tudjon kerülni, de addigra az állat már az erdőben volt.

A farkas az erdőben már őzeket hajtott. Zsolt elmondása szerint nagyon ki volt fáradva, lógott a nyelve.

Mikor az erdő mellett haladtam el, ismét felbukkant, tőlem 5 méterre állt. Gyorsan elő is kaptam a telefonomat, hogy le tudjam videózni. Az első reakcióm az volt, hogy ekkora sakál biztosan nincs, mert sajnos azok is vannak a térségünkben. Végül hittem a szememnek

– részletezte első reakcióját a helyi sportvadász.

Zsolt azt nem tudta megmondani, hogy pontosan honnan is érkezhetett a farkas Ácsra. Szerinte az is elképzelhető, hogy Szlovákiából jöhetett át a Dunán. Egyelőre az is kérdéses, hová tarthat. A vadász elmondása szerint, ha talál elég élelmet, még az is előfordulhat, hogy itt marad, de szerinte az lenne a legjobb, ha továbbállna.

A helyi sportvadász hozzátette, hogy volt tudomásuk a farkasról, mert a társaság, amelynek a tagja, levélben arról kapott tájékoztatást, hogy a Duna-parton, Ács és Gönyü között láttak farkast. Kérték a vadászokat, hogy fokozottan vigyázzanak rá, ha meglátják.

Gerencsér Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a környék lakóinak most érdemes odafigyelni háziállataikra, de leginkább a kutyákra, azokat érdemes egy ideig pórázon tartani, sétáltatni. A farkas észlelését egy ácsi csoportban is megosztotta, ahol többek között arra kérte az embereket, hogy ne etessék az állatot.