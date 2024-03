A Down-szindróma-világnapján nem mindennapi örömben lehetett része egy horgászat iránt élénken érdeklődő fiúnak, Kornélnak, aki Erős Gábor országgyűlési képviselő és a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetségének (KEMHESZ) jóvoltából különleges ajándékokban részesült.

Erős Gábor és Osvald Zsolt, a Down-szindróma-világnapjához kapcsolódva adták át Kornélnak (középen) az ajándékokat.

Forrás: Erős Gábor közösségi oldala

Példát mutattak a Down-szindróma-világnapján

A politikus közösségi oldalán számolt be arról, hogy az esztergomi búbánatvölgyi Kerek-tónál találkoztak Kornél családjával, aki egy évre szóló horgászengedélyt, felszereléseket, illetve etetőanyagokat is átvehetett Osvald Zsolttól, a KEMHESZ ügyvezető igazgatójától, illetve Erős Gábortól. A fotó is bizonyítja, hogy leírhatatlan öröm volt Kornél számára a nap.

Erős Gábor köszönetet mondott Zoltai Dánielnek, a KEMHESZ elnökének is, hiszen a szervezet rögön az ügy mellé állt. Esztergom térségének országgyűlési képviselője a világnap alkalmából egy videós bejegyzéssel is jelentkezett, melyben kijelentette: a Down-szindrómás emberek szeretik az életet, vidámak és többi embertársainkhoz hasonlóan őket is szeretnünk és támogatnunk kell.