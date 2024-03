Bagdy Emőke, az ismert klinikai szakpszichológus a család fontos szerepéről beszélt az oroszlányi Bányász Klub Közösségi és Rendezvényházban.

A család szerepe volt fókuszban Bagdy Emőke oroszlányi előadásán

Fotó: Viszló Balázs

– Két halmaz van – kezdte előadását a neves előadó. A nő és férfi, azaz az én és a te együttállásáról beszélt. Azt mondta, ha a két kör metszi egymást, akkor alakul ki az elköteleződés és a mi. Szerinte a fejlődési szakaszok éppúgy igazak akkor is, ha egy kapcsolatról van szó, amik sikeres épülése mind-mind visszavezethető a családi mintákra. Ebben segít a pszichológia.

Az előadó életkori sajátosságokról is beszélt annak érdekében, hogy az elhangzottak érthetőek legyenek a hallgatóság számára is. Mint mondta, az első évben megtanulunk kötődni. Vagyis szeretni és ragaszkodni. Életünk második évében öntudatra ébredünk. A 3 és 5 éves kor közötti a szenzitív időszak, amikor utánoz a gyermek, vagyis a mintakövetés szakaszához érkezik. Később, körülbelül 6-10 éves korban épül az önbizalom, amikor a gyermek mindent megtesz a szeretetért. Amikor ez sérült – tett egy kis kitérőt Bagdy Emőke – például elvált szülők esetében, a gyerek buksijából körülbelül 16 éves korig nem lehet kitörölni, hogy azért szakadt szét a család, mert ő rossz gyerek volt. Később pedig, 10 és 20 éves kor között megtanulunk önmagunk lenni, akár egy párkapcsolatban is.

Sokan voltak kíváncsiak az előadásra

Fotó: Viszló Balázs

– Konzumizálódott világban élünk, amelynek elembertelenedése során bekerültünk egy olyan gépezetbe, ahol a munka és a magánélet egyensúlya helyett a munka kikezdte a boldogság fészkét, a családot – fejtette ki az előadó és azt is hozzátette, hogy meg kell találnunk az egyensúlyt.

A család szerepét meg kell őrizni

– Temérdek a válás, hiszen sok a rejtett elhanyagolás és nincs meg a folyamatos szeretetkapcsolat. Ha pedig nem kapunk szeretetet, a lélek elsorvad. Szeretetfészkek kellenek a mai világban, nem pedig taigetoszi gödrök – hangsúlyozta, majd azt is hozzátette, hogy minden a szeretet elvesztésétől való félelem miatt történik az életben. Szerinte, a mai világunkat az információáradat jellemzi, mindenki azonnal kíváncsi mindenkire és mindenre, éppen ezért megszűnt az úgynevezett emésztési idő. Ez pedig a lelki fejlődés lassúságához vezet, ami nagyon jellemző a digitális világ uralta fiatalságra és ezért van az, hogy jóval később, körülbelül 30 éves korukra jutnak el a családalapítás gondolatáig.