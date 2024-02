Színültig telt a Rév-Magyar Kultúra Háza, csak az ajtóig jutott, aki későn érkezett. Akinek azonban csak állóhely jutott, az sem zavartatta magát, hiszen Zacher Gábor és Bödők Gergely beszélgetése kellően érdekes volt ahhoz, hogy ne zavarja ez a kis kellemetlenség.

Zacher Gábor és Bödők Gergely beszélgetett a Révben

Fotó: STEFANKOVICS JOZSEF FOTOJAKO / Forrás: Facebook

Zacher Gábor szinte rögtön megemlítette, nem csupán hazánkban, az egész világon rengeteg krízishelyzet figyelhető meg. Háborúk vannak, veszélyeket hordoz az online világ okozta gyorsan terjedő félreinformálás, szerinte pedig nagy eséllyel újabb világjárványokra is készülhetünk a következő időszakban.

– A koronavírus-járványból sokat tanulhattunk arról, hogy lehet a jövőben jobban kezelni ezeket a helyzeteket – fogalmazott. – Nem volt erre felkészülve az emberiség, a miénknél jobban szervezett egészségügyi ellátórendszereket is megviselte ez a szituáció.

Hozzátette, az első három hullám volt a legveszélyesebb, ugyanis akkor a betegség sokak tüdejére is ráhúzódott, ezen pedig valójában a gépi lélegeztetés sem segített. A későbbi delta variáns már sokkal fertőzőképesebb volt, de alsó légúti problémákat nem okozott.

– A maszkviselésnek most is nagy előnye lenne! – figyelmeztetett. – Ha most ebben a kis térben van egy covidos, akkor jó eséllyel két-három napon belül megbetegedhetünk. Akárcsak a repülőn, ahol szintén jól terjednek a vírusok. De javasolt lenne maszkot hordani tömegközlekedési eszközökön, moziban, színházban is.

Zacher Gábor szerint őszintén kellett volna kommunikálni az oltásokról

Zacher Gábor hangsúlyozta, az oltás felvételét azóta is helyes döntésnek tartja, hiszen statisztika van róla, hány tízmillió ember életét mentette meg a vakcina. Úgy gondolja azonban, hogy nem lehetett őszinte kommunikációt folytatni az oltásokról a nyilvánosság előtt.

– Hányan mondták el egyszerű, magyar szavakkal mRNS-, vagy egy vektorvakcina? Hogyan fejtik ki a hatásukat? Fontos azt is leszögezni, az oltásoknak lehet szövődménye, de az a gyógyszer, aminek nincs mellékhatása, annak hatása sincs. Ha valaki fejfájós, húsz éve szed rá gyógyszert. Megint fáj a feje, beveszi, egyszer csak kiütései lesznek, bedagad a torka. De hát húsz évig semi baja nem volt! Ez így van, de a szervezetünk esetenként másképp reagál bizonyos szituációkban. Az AstraZenecáról elterjedt, hogy érelzáródást okozhat. Azt viszont senki nem mondta, hogy a koronavírus-fertőzés okozta tromboembóliás, érelzáródásos szövődmények száma négyszer akkora, mint az AstraZeneca oltás okozta...

Rámutatott, ha valakinek semmi problémát nem okozott az oltás, az nem került ki az internetre, ha viszont valaki bármilyen mellékhatást tapasztalt, azt rögtön meglovagolták a laposföld-hívők. Az online világban ugyanis sok hamis információ van, amit nem tudunk megszűrni, ha nem értünk hozzá szakmailag.

– Az egészségügyi ellátórendszer legnagyobb riválisa dr. Google. Ha történik valakivel valami, már írja is be a keresőbe. Sajnos, ha valaki tényleg rosszul van, akkor is előbb néz utána a neten, minthogy tárcsázná a 112-őt.

Nem képzeli magát a betegek helyébe Szóba került az is, honnan örökölte Zacher Gábor a maximalizmusát. A mentőorvos elmondta, az apja, az anyja is ilyen volt, a bátyja is ilyen. Apja a szó szoros értelmében a munkájának élt.

– Hetvenhét évesen vonult vissza, de ahogy abbahagyta a munkát, lefeküdt az ágyba és fél év alatt meghalt. Elveszítette az érdeklődését a világ felé, a munkája volt az, ami érdekelte. Nem volt beteg. Egyszerűen elment belőle az életerő – idézte fel.

A toxikológus elmondta, bár a bátyja már nyolcvan fölött jár, a mai napig hetente egyszer bejár dolgozni a kórházba. Bödők Gergely arról is faggatta őt, hogyan lehet túltenni magát a munkája során tapasztalt haláleseteken.

– Igyekszem úgy kezelni a mentéseket, hogy ha tudok segítek, ha nem, akkor ez egy feladat volt. Ettől még mély nyomot hagy, ha elveszítünk egy beteget. Több pácienstől hallottam már, hogy de képzeljem magamat a helyükbe. Ezt nem szabad. Erre mindig azt mondom, ha egy hulahoppkarikában vagyok, sosem látom az egész karikát teljes egészében. Míg ha kívül vagyok, akkor igen. Ha valaki helyébe képzelem magam, akkor megszűnik a 360 fokos látásom.

Bödők Gergely arról is kérdezte: szerinte hazánkban legalizálni kellene-e a marihuánát?

– Magyarországnak nem az a legnagyobb problémája, hogy legalizáljuk-e a marihuánát, vagy sem. De ettől még erről lehet beszélni és kell is! Az első lépés az orvosi marihuána bevezetése lehetne, ismert hatóanyag tartalommal. Erre persze sokan azt mondják, de az kábítószer! Akkor ki kéne vonni a morfiumot, a fentanilt, vagy a ketamint, amik remekül használhatóak az ellátásban? Attól, mert valami kábítószer, még lehet medicinális haszna!