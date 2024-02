Táncos előadás Oroszlányban

Január 10-én, e hét szombaton 17 órától A nő címmel tart előadást a DanceReform Showtánc Egyesület az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtárban. Mint azt az esemény oldalán a szervezők írják: „Sokan sokfélék vagyunk, de milyen a Nő? Nagy, titokzatos kérdés! Évezredek óta nagy rejtélye az életnek, olykor kedves, olykor démoni teremtmény. Megismerni és leleplezni biztosan nem lehet, mert minden életkorban más-más szerepet tölt be. Ez az egy felvonásos előadás megvilágítja a táncon, a zenén és a szövegen keresztül azt a titokzatos homályt, mely a nőben és körülötte van.” Az eseménnyel kapcsolatos részletek megtalálhatóak a Facebookon.

Légvár Játszóház vár az oroszlányi fiatalokra

„Imád ugrálni a gyerkőcöd? Itt a Ragyogó lehetőség, hogy kitombolja magát az ugrálóvárakban! Február 10-én, szombaton délelőtt 10 órától

felbecsülhetetlen értéket képvisel, ha az ő igényüknek megfelelően megtöltjük a Fekete István Sportcsarnokot (volt Gárdonyi Tornacsarnokot, Penny mögött) ugrálóvárakkal és más játékokkal, ahol a mozgás élményén keresztül kiválóan szórakozhatnak” – áll az esemény leírásában, amelyre tehát Oroszlányban kerül sor most hétvégén.

Ismét régiségvásár Esztergomban

Február 11-én, vasárnap reggel 7 órától újra Esztergomi Régiségvásár az Esztergomi Piacon! A szervezők leírása szerint ne hagyjuk ki ezt a különleges alkalmat, ahol nem csak vásárolhatunk, de a régmúlt idők világa is kinyílik előttünk. Az asztalokon olyan érdekességek sorakoznak, melyek mögött minden egyes tárgynak saját, lenyűgöző története van. Az árusok szívesen osztják meg velünk ezeket a meséket, így nem csak izgalmas kincsekkel, de élményekkel is gazdagodhatunk. Emellett kóstoljuk meg a helyi árusok finomságait és italait, hogy a kincskeresés igazán élvezetes program legyen! További részletek a Facebookon olvashatóak az eseménnyel kapcsolatban.

Farsangi álarc készítés a tatai Esterházy-kastélyban

„Szeretnéd Te is megtudni, hogy hogyan zajlottak a múltban a farsangi bálok? Ha érdekelnek a régi idők jelmezei és báli ruhái, akkor látogass el 2024. február 11-én, vasárnap délelőtt 11:30-tól a tatai Esterházy-kastélyba, ahol elkészítheted saját farsangi álarcodat, a bálok elengedhetetlen kellékét, illetve magadra ölthetsz grófi vagy grófnői öltözéket is!” – áll az izgalmasnak ígérkező esemény Facebook-oldalán.

Zenés bábjáték Esztergomban

Február 11-én, vasárnap délután 16 órától zenés bábjátékra kerül sor az Ametist Bábszínház előadásában Esztergomban, a Művelődési Házban. A történetben két kíváncsi kis pingvin a hosszú vándorúton új barátokra és ismeretekre tesz szert, míg megtalálják a jegesmedvét, akivel barátságot kötnek. A látványos, nagyméretű bábokkal előadott vidám műsor a gyerekek egyik kedvence, így kicsiknek és családoknak kihagyhatatlan programnak ígérkezik. További részletek a Facebookon olvashatóak.

Farsangi vacsora és bál a Duna partján

Február 10-én, szombaton este 19 órától farsangi mulatozásra invitál minden érdeklődőt az esztergomi Viverium Bistro. Ahogyan az eseménynél írják: „Engedjétek meg, hogy farsang alkalmával meghívjunk titeket egy hangulatos zenés,- táncos vacsora estre! A négyfogásos vacsora alatt a kellemes zenei aláfestést és utána a talpalávalót Vigyinszki Máté húzza!” De mi is várható az esten? Móka, kacagás, kellemes zene, finom vacsora, tánc, tánc és mégtöbb tánc. Az est pillanatait Selfie géppel is megörökíthetitek, vacsora után pedig kezdődhet a mulatság, ráadásul az estet tombolával teszik még emlékezetesebbé.

Egyszemélyes vígjátékműsor Esztergomban

Apának lenni nem könnyű. Sőt elképesztően nehéz. Főleg, mert senki nem mondta el, hogyan kell csinálni. Mostanáig! Ebben az apanevelő előadásban szó lesz a terhesség különböző fázisairól, a magzattelepátiás kommunikációról, a babakocsivásárlás traumáiról, levakarhatatlan nőrokonokról, a szabadban szoptatás férfiakra gyakorolt hatásairól, a játszótér szellemeiről és a nagy mennyiségben hallgatott Gryllus Vilmos dalok mentálhigiénés következményeiről. "Válaszokat, persze, én sem tudok. De azért elmondom a frankót. Vagy legalább, hogy velem hogy történt minden.

Addig is vigyázz! Az ellenség sohasem alszik. Se képletesen, se szó szerint." – ez vár azokra, akik bizalmat szavaznak Lengyel Tamás egyszemélyes produkciójának február 10-én, szombaton este 19 órától Esztergomban, a Művelődési Házban.

MEGA Játszóház Tatabányán

Február 11-én, vasárnap délelőtt 10 órától MEGA Játszóház várja a kicsiket és nagyokat Tatabányán. Ahogyan az az esemény Facebook-oldalán olvasható: „Itt lesz a TAP-Light ez a fantasztikus, XXI századi játék, mely megmozgat minden látogatót. Azonnal érthető szabályokkal minden korosztálynak ajánlott. Fejleszti a gondolkodást, a reflexeket, a térlátást és a mozgás koordinációt! Az arcfestés és a csillámtetoválás a kapható legjobb alapanyagok felhasználásával működik. Járgányaink is különlegesek. Az akkumulátoros autóink, nagyon gyorsak. Ügyesen lehet vele haladni is és természetesen ütközni is. Van játékunk az 5 évnél fiatalabb gyerekek számára, melybe a szülők is bemehetnek.”

Folytatódik Csányi Sándor vígjátéka Tatabányán

Van élet a szülés után? Meddig bírják a férfiak behúzni a hasukat, amikor egy fiatal lánnyal beszélgetnek? Egy tízes skálán mennyit segít, ha anyuka odaköltözik hozzátok? Meg lehet-e csalni valakit véletlenül? Létezik-e vasárnapi ebéd húsleves, rántott hús és gyomorgörcs nélkül? Illetve, hogy jobb ember lesz-e valaki, ha sokat mondják neki? Többek között ezekre a kérdésekre is keresi a választ Csányi Sándor a Hogyan értsük félre a nőket? 2 egyszemélyes vígjátékában, amelyet február 10-én, szombaton 15 órától ad elő a Vértes Agorájában.