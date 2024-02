Ahogyan arról korábban beszámoltunk, néhány hónapja a tilosban hajtott a vasúti sínekre egy távolsági busz Piliscsévnél, miközben nagy sebességgel érkezett a vonat. A napokban a Tatabányai Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett vétség miatt indult ügyben. A vérfagyasztó manőver többeket sokkolt.

Vérfagyasztó manőver: A vasúti átjárón úgy ment át a busz, hogy közben piros volt a jelzés és a vonat is érkezett

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A felvételt a Kemma.hu megmutatta egy szakértőnek is, aki szerint tömegbaleset lehetett volna, akkor is, ha tele van a busz, de ha egyetlen ember van rajta, akkor is. A vonat körülbelül 35 méterre volt.

– Nagyon fel vagyok háborodva – mondta dr. Farkas Károly, a Magyar Autóklub Közép-dunántúli Régió elnöke, aki hozzátette:

– Hatvan éve vezetek, és egyszerűen kikérem magamnak, hogy ez gondatlanságból elkövetett vétség volt. Tudom, hogy a Btk. elég tág fogalmakat tartalmaz ez ügyben, de az biztos, hogy ez nem gondatlan, hanem szándékos kikerülés volt.

Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a bíróság a büntetlen előéletű férfivel szemben pénzbüntetést szabjon ki, továbbá tiltsa el a közúti járművezetéstől.

A Tények egy vezetéstechnikai oktatónak mutatta meg a vérfagyasztó manővert, amelyet egy térfigyelő kamera rögzített.