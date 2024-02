Egyre több manapság az olyan paranormális jelenség és „UFO-észlelés”, amelyre nincs sem ésszerű, sem tudományos magyarázat. Tényleg léteznek a szellemek és a földönkívüliek? Erre a kérdésre mai napig nincs egyértelmű válasz, azonban tényleg történnek világszerte olyan rejtélyes dolgok, amik inkább azt erősítik meg, hogy bizony köztünk járnak.

Az UFO-knak is köze lehetett a Szamárhegyről érkező rejtélyes hangokhoz?

Fotó: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

Nem is kell messzire mennünk. Egy éve a solymáriak és pilisvörösváriak hallhattak olyan égi hangot, amilyet még sosem tapasztaltak. Joggal hihették azt, hogy talán itt a vég. Leginkább egy hajókürtre hasonító morajlás keltett többekben félelmet és pánikot. Bár a furcsa hangot az égből hallották, de semmit nem láttak. 10 éve az esztergomiakra hozta rá a frászt az „ítéletnapi kürtszó". A hangról felvétel is készült a szamárhegy városrészben. A videót sokadjára látva és hallva még most is kiráz minket a hideg. 2020 márciusában pedig Pozsonyban lehetett hallani a furcsa zajt.