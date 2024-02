A Suzuki Motor Corporation és a Magyar Suzuki Zrt. minden gyártott modell esetében folyamatos műszaki ellenőrzést végez – közölte Bonnár-Csonka Zsuzsanna, a Magyar Suzuki Zrt. kommunikációs vezetője a vezess.hu megkeresésére, azután, hogy az Európai Bizottság illetékes testülete által közzétett visszahívási listán az esztergomi Suzuki-gyárban készült Vitara és S-Cross típusú modellek is szerepelnek.

Már elkezdődött az érintett Suzuki autók javítása

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Suzuki márkakereskedések is ellenőrzik az autókat

Bonnár-Csonka Zsuzsanna a lapnak elmondta, hogy az egyik ilyen vizsgálat során derült ki, hogy az előző esztendő végén bizonyos Vitara és S-Cross típusú autókban a bal hátsó fékcső a gyártás során megsérülhetett, ami a fékhatás csökkenéséhez vezethet.

A vállalat kommunikációs vezetője hozzátette: a márkakereskedéseiket és a disztribútoraikat is értesítették a helyzetről, sőt már el is kezdték a javításokat. A portálnak elmondta, hogy több esetben a márkaszervizeik még azelőtt elvégezték az ellenőrzést, hogy az érintett gépjárművek a vásárlókhoz kerültek volna. Így például a sérült fékcsöveket is hamarabb ki tudták cserélni.

„A Magyar Suzuki hazai márkakereskedései ellenőrzik a visszahívásban érintett modelleket, és ingyen elvégzik az ellenőrzést, illetve a sérült fékcső cseréjét. Az érintettségről ezen a linken lehet tájékozódni” – tájékoztatta a vezess.hu-t Bonnár-Csonka Zsuzsanna.