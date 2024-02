– A testvérem ott volt Mária 85. születésnapján, és egy olyan könyvet hozott haza, amiben a legtöbb munkája megtalálható. Lenyűgöző volt, hogy Mária miket alkotott. A várgesztesieknek nem kell bemutatni, hiszen míg a templomban alkotott, nagyon sokan személyesen is találkoztak vele – köszöntötte a megjelenteket az előadó. Hozzátette: a művész Várgesztesre került képeinek kiválogatásában is aktív részesen volt. Azt is elmondta, hogy bár hivatalosan Csornán található állandó kiállítása, s ott valóban a tűzzománc alkotásai is megtekinthetők, összességében a Várgesztesen bemutatott rézkarc és litográfia gyűjtemény gazdagabb.

Hertay Mária fiatalon, a főiskolát befejezve érkezett Várgesztesre, s készítette el az oltárképet, a két oldalán lévő Szent Vendel és Borbála falfestményeket és a stációképeket.

Pfiszterer Ilona részletesen szólt a Mária által alkalmazott technikákról, a rézkarc és a litográfia készítési folyamatáról. A Keltike Házban látható rézkarcok többségéből 15 másolat készült, az egyikből a tizenkettediket kapta meg a település. Ez abból a számból derül ki, melyet az alkotás alsó felén tüntetett fel a művész az aláírása és a kép címe között, ám vannak olyan művek is, amelyeknek a hátuljára jegyezte fel.