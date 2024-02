A tataiak, a szomódiak és a süttőiek közösen emlékeztek meg a szovjetek által elhurcolt, és 1945 január 4-én Dunaszentmiklós közelében meggyilkolt áldozatokra. Tata város közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás, a Szomódi Helytörténeti Egyesület és a Budapesti Erdőgazdaság Süttői Erdészete által közösen szervezett, a kommunizmus áldozatainak emléknapján tartott esemény a dunaszentmiklósi emlékkeresztnél kezdődött, majd a szomódi temetőben folytatódott.

A rendezvényen a 10 éve állított kettős kereszt történetét is felelevenítették, valamint bemutatták az újranyomtatott „Jégbefagyott sikoly” című könyvet. Mint írták: Tata Város Önkormányzata és a Szomódi Helytörténeti Egyesület közös szervezésében 2016. február 26-án mutatták be Tatán a „Jégbefagyott sikoly - A szovjetek által elhurcolt és 1945 januárjában Dunaszentmiklós közelében meggyilkolt polgári áldozatok emlékezete” című helytörténeti kiadványt. A könyv egyrészt emléket állít azoknak a fiatal embereknek, akik egy kegyetlen és értelmetlen öldöklés áldozatául estek. Másrészt azt is bemutatja, hogy a szörnyű esemény és az elvesztett családtagok, jó ismerősök emlékezete hogyan rejtőzködött a szovjet megszállás évtizedei alatt és hogyan bukkant fel megint, amint megszűnt az elnyomás, és akadt valaki, aki utánajárjon a történteknek.