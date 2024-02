Az ingatlanbazar.hu megyei kínálatát böngészve többször bukkantunk már érdekességekre. Legutóbb Tatán találtunk olyan pici eladó házat, ami a 20 négyzetmétert sem érte el. Most Komáromban néztünk szét kicsit jobban. Nyolc millió forint alatt találtunk is egy érdekes eladó ingatlant, amely akár jó befektetés is lehet annak, aki lecsap rá.

Komáromban ezen az eladó ingatlanon megvalósíthatod álmaidat

Forrás: ingatlanbazar.hu

Mint a hirdetésben olvasható, Komáromtól 15 kilométerre található a szóban forgó ingatlan, a Paton üdülőövezetben a gyógyfürdő közvetlen közelében. Egy 6 apartmanból álló ingatlan feletti tetőteret kínálnak eladásra, amelynek mérete 180 négyzetméter. Amit az eladó tetőtérről tudni lehet, hogy 2006-ban építették és ytong szerkezetű. Közművek tekintetében áram, csatorna, ivóvíz hálózat, internet, televízió, solar panelek, földgáz is megtalálható az utcában.