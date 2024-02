Vármegyénkbe látogatott és tájékoztatóra hívta a sajtó munkatársait dr. Navracsics Tibor miniszter a kormányhivatal tanácstermébe kedden délelőtt. A látogatás során találkozóra és eszmecserére hívta Komárom-Esztergom vármegye fontos közigazgatási szereplőit és vezetőit. Ennek megfelelően találkozott a járási hivatalok vezetőivel, dr. Kancz Csaba főispánnal, Popovics Györggyel, a vármegyei közgyűlés elnökével, országgyűlési képviselőkkel, polgármesterekkel.

Komárom-Esztergom az ország egyik legdinamikusabban fejlődő és az egyik legerősebb potenciállal rendelkező vármegyéje

– mondta a miniszter, hiszen minden mutató arra utal, hogy sikeresen zárkózik fel az európai uniós átlagához és a magyar gazdaság egyik motorjává tudott válni Pest, valamint Győr-Moson-Sopron mellett. Fontos, hogy az elmúlt évek beruházásait tekintve meg tudta őrizni ipari hagyományait, turisztikai vonzerejét és a mezőgazdasági profilját is– emelte ki a tárcavezető.

– Azt tapasztalom, hogy a helyi kormányhivatal hatékonyan segíti a vállalkozók, gazdálkodók és az önkormányzatok munkáját. Külön öröm számomra látni, hogy a hivatalok is bizalommal fordulnak a kormányhivatalhoz, illetve a járási hivatalokhoz – sorolta a jó együttműködés bizonyítékait dr. Navracsics Tibor, aki szerint országos példa is lehet a Komárom-Esztergomban megvalósult gyakorlat. Kifejtette, hogy számos sikeres projektet tudhat magáénak 2014 és 2020 közötti időszakban a térség. – Komárom-Esztergom továbbra is élen jár az uniós források lehívásában. Ez pedig alátámasztja, hogy a jó együttműködés a gazdasági dinamika megőrzésének záloga – zárta szavait a tárcavezető.