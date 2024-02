A tavalyi évben szűkebb hazánkban az előzetes ütemezés szerint készültek el a projektek – tudtuk meg Pécsi Norbert Sándortól, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetőjétől. Az idei évben több útszakaszon is találkozhatunk majd munkagépekkel, több helyszínen lesz nagyfelületű útfelújítás, burkolatjavítás.

Süttő - Bikolpuszta között is zajlott útfelújítás

Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra

A társaság tavaly a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében összesen 5,738 kilométer hosszúságú szakaszt újított fel bruttó mintegy 1,2 milliárd forint értékben. A 11126-os számú kesztölci bekötőút mintegy 2 kilométeres szakaszán 2707 tonna volt a beépített aszfalt mennyisége. Az 1128-as számú út tatai belterületi szakaszán a 16-os kilométerszelvényben 610 méter hosszú szakaszon is volt burkolatjavítás. Bokod belterületén a 8154-es összekötő úton a 0+765 és 1+480 kilométerszelvények közötti szakasz újult meg, míg a 81134 jelű bekötőút a csatlakozástól számítva 930 kilométer hosszú szakaszon is megtörtént az aszfaltozás.

Az említett projektek során a meglévő burkolat marása, profilozása után két réteg aszfalt ráépítéssel újult meg a meglévő útpálya. A szakemberek stabilizált és burkolt padkákat alakítottak ki, a csatlakozó szegélyek, járdák is megújultak és új buszperonok is épültek. Az aszfaltozás mellett kitisztították és profilozták a meglévő árkokat, új átereszek, új burkolt árokszakaszok, valamint zárt csapadékcsatornák épültek a szükséges helyeken. Megújultak a hidak, valamint új forgalomtechnikai elemeket helyeztek ki az érintett szakaszokon.

Tavasszal kezdődnek az idei felújítások Bár a téli hónapokban a hőmérséklet és egyéb okok miatt nem lehet nagyobb volumenű, csak kisebb lokális útfelújításokat elvégezni, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. már tervezi az idei nagyobb projekteket. Pécsi Norbert Sándor tájékoztatása szerint 2024-ben is folytatják a Magyar Falu Program keretében a saját kivitelezésű nagy felületű javítást a 1124 Őrisáp - Bajót összekötő út kereszteződéstől számítva 1610 méter hosszú szakaszon. Felújítják a 11131 nagysápi bekötő út 1286 méter hosszú, illetve a 82117 Csatka bekötő út 3250 méter hosszú szakaszát is. A burkolatjavítás során várhatóan 6881 tonna melegaszfaltot fognak beépíteni az úttestbe. A munkálatok várhatóan tavasszal megkezdődnek és a nyár közepéig szakaszosan folytatódnak.

A Magyar Falu Programban is volt útfelújítás

A hazai finanszírozású Magyar Falu Program keretében saját kivitelezésű nagy felületű javítást két helyszínen, a 1127 jelű Süttő-Vértestolna összekötő út 3912 méter hosszú szakaszán, és a 8155 jelű Kecskéd-Oroszlány összekötő út 1947 méter hosszú szakaszán összesen több mint 6500 tonna aszfalt beépítésével végezte el a társaság. A szükséges mértékű burkolatfelmarás, majd kiegyenlítő, illetve kopóréteg építés, aszfaltozás mellett a munkavégzéshez kapcsolódóan a padkák is megújultak. Pécsi Norbert Sándor hozzátette: a burkolatjavítás mellett a padkák, illetve lehetőség szerint a vízelvezető rendszerek, forgalomtechnikai eszközök jó állapotba helyezése is megtörténik és új burkolatjeleket is festenek.