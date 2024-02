A napokban egy olvasónk arra hívta fel a figyelmet, hogy a Pilist átszelő 1111-es úton kisebb kődarabok találhatók az úttesten és ugyanez a jelenségre egy másik közlekedő is felhívta a figyelmünket a 11-es út Esztergom Búbánatvölgy nevű városrésze, illetve Pilismarót-Basaharc közötti szakaszon is. Télen ez egyáltalán nem szokatlan és az általános iskola földrajzórákon tanultakat felidézve rögtön meg is értjük az okokat. Még ha a téli időszak általában jóval enyhébb, mint korábban, azért a szurdokokban, szakadékokban így is fagyhat, nappal pedig pozitív előjelű hőmérsékleteket mérhetünk.

Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője megerősítette, a napi hőingadozás valóban kedvez a fizikai aprózódás folyamatának. Ennek lényege, hogy a kőzetbe a nappali fagypont feletti hőmérséklet során bejutó pára és víz az éjszaka folyamán megfagy, térfogata megnövekszik, így a kőzetben a repedés is egyre nagyobbá válik. Ennek következtében a meredek sziklafalakról kőzetdarabok válnak el és zuhannak alá, ami balesetveszélyes helyzetet teremthet. Különösen igaz ez az olyan szurdokvölgyeinkre, mint például a vármegyénk északkeleti részén húzódó Rám-szakadék, illetve a Pest vármegyében lévő Holdvilág-árok, vagy a Dera-szurdok esetében is. A jelenség teljesen természetes, erről a természetjárókat külön tájékoztatják a honlapjukon is.

Mészáros Péter hozzátette: az állami erdőgazdaság munkatársai folyamatosan ellenőrzik a leginkább érintett helyszíneket. Egyelőre nem tartják indokoltnak a szurdokvölgyekben futó útvonalak lezárását, de felhívják a kirándulók figyelmét, hogy csak kellő felkészülés után induljanak túrázni. Mivel a Parkerdő területén több mint 1000 kilométer jelzett túraútvonal található, így bőven kínálkozik lehetőség a kirándulásra, akár a Gerecsében, akár a Visegrádi-hegységben.