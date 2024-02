Már elkezdődtek a találgatások a tatai Újhegyen, hogy vajon ki vehette meg a Mindszenty téren évek óta üresen álló egykori bolt épületét. A lakók ugyanis jövés-menést láttak a környékén, többen is úgy tudják, hogy elkezdték már a felújításokat is. Illetve a hatalmas betűkkel kiírt ”ELADÓ” felirat is lekerült az ablakairól. Sokan azt remélik, hogy újra bolt lesz belőle, hiszen az Újhegytől messze vannak a nagyobb üzletek, amit gyalogosan nehéz megközelíteni. Mások szerint a Hit gyülekezete vásárolta meg az ingatlant.

A HIT gyülekezete vásárolta meg az évek óta üresen álló Mindszenty téri épületet. Gyülekezeti terem lesz belőle.

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

A Kemma.hu utánajárt, hogy vajon kié is lett az épület. Az önkormányzattól kapott válasz szerint a bolt magánkézben volt, azt a korábbi tulajdonosa hirdette meg eladásra. Évekig nem érkezett komoly vevője, azonban nemrég valóban a Hit gyülekezete tett rá ajánlatot. A Kemma.hu megkereste a felekezetet is, ahol megerősítették a hírt.

Hit gyülekezete hetente tart majd istentiszteletet

− Tatán a Mindszenty József téren lévő egykori bolthelyiséget körülbelül öt évig hirdették eladóként, melyet végül valóban egyházunk vásárolt meg. Az épület új funkciója terveink szerint hangszigetelt gyülekezeti ház lesz, ahol heti egy alkalommal tartunk majd istentiszteletet, illetve alkalmilag esküvők számára is megfelelő, igényes termet igyekszünk kialakítani. Ezeken kívül családias, szabadidős tevékenységek számára kívánunk teret biztosítani, mint a társasjáték, vagy főzés − írta válaszában a Hit gyülekezete lelkészi hivatala, akik kiemelték, hogy Tata Város Önkormányzatának útmutatásával szeretnének néhány új parkolóhelyet is kialakítani úgy, hogy a meglévők számát az ne csökkentse.

