Schmidt-Kovács Bence, a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetségének (KEMHESZ) szakmai igazgatója az első idei haltelepítés kapcsán lapunknak elmondta, hogy kedden három helyszínen, az esztergomi szénrakodónál, a táti gátnál és a neszmélyi mellékágban összesen 60 mázsa, háromnyaras pikkelyes ponty került a Dunába. A folyamba érkezett halak 1,5-4 kilogramm közötti példányok voltak.

Az idei első haltelepítés alkalmával háromnyaras pontyok kerültek a Dunába

Forrás: KEMHESZ

Az enyhe idő miatt hamarabb volt az első haltelepítés

Szerdán a szövetség kezelésében lévő tatai Réti 8-as tónál folytatódott a haltelepítés. A szervezet saját projektje keretében az év során felnevelt tenyészállományt az őszi lehalászást követően kívánják kihelyezni a Dunába. Egyébként a szokatlanul enyhe időjárásnak is köszönhető, hogy idén már februárban megkezdődtek a haltelepítések. Ráadásul a horgászok is már egyre nagyobb számban vannak kint a vízparton, így minden bizonnyal ők is örülnek a felfrissített halállománynak.

Schmidt-Kovács Bence (balra) az esztergomi haltelepítésnél

Forrás: KEMHESZ

Schmidt-Kovács Bence hozzátette: hamarosan érkezik még a folyóba minimális mennyiségű háromnyaras ponty, így összesen 70 mázsa lesz a telepített mennyiség. A későbbiekben előnevelt csukák, süllők, illetve jelölt kecsegék kerülnek majd a Dunába.