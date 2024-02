Kilencedik alkalommal tartották meg a hagyományos siskasütő versenyt az oroszlányi szlovákok a II. Rákóczi Ferenc Kultúrházban szombaton, ahol fánkszemle is volt. Az idén 25 fajta édesség készült a megmérettetésre. Volt köztük szalagos, forgács és töltött fánk, de túróból is készült a finomság, édes és sós verzióban. Ezenkívül nagyon látványos volt és nagy sikert aratott a rózsafánk, de a gesztenyével töltött és a habos ekler fánk is – írta az oroszlany.hu.

Fánkszemle: az idén is nagy volt a versengés a szalagos- és a forgácsfánkok között, de egyéb díjakat is kiosztott a zsűri.

Fotó: Wágner Zsanett / Forrás: 24 Óra

Az ítészek között (Fátrai Márta, Kis Imréné Ani, Viczena Miklósné, Pis János) volt egy ráadás vendég is, aki a szlovák testvérvárosból, Vágsellyéről érkezett a megmérettetésre.