A politikus ismertette, hogy a korábbi évek hagyományainak megfelelően idén is február 1-jén, a Turizmus Gálán jelent meg a magyar turizmus kiemelkedő szereplőinek összefoglaló kiadványa. A nívós elismerés kapcsán hozzátette: 2024-ben is arra törekednek, hogy továbbra is sikereket érjenek el.