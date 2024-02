Esztergomban a Kapcsolatok Házában, Tatabányán pedig a Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskolában szerveztek véradást.

– Nagyon jól sikerült a délelőtti esztergomi véradó napunkon: szép számmal jöttek véradók – mondta Mecseki Melinda, a Komárom-Esztergom Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ vezetője.

– A tatabányai oktatási intézménnyel kialakított együttműködésünk már a véradás első órájában azt mutatja, hogy sok véradónk lesz. Egyrészt a visszatérők, és az intézmény pedagógusai mellett a 18. életévüket betöltött tanulók közül is többen.

Ottjártunkkor is sorra érkeztek a véradók. Fiatalok, idősek egyaránt, sőt, egy család is érkezett, ahol már a fiatalabb generáció is nyújtja a karját, hogy ezzel segítsen másokon.