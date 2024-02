Edelmayer Zsolt, a KÉP-SZÍN-TÉR Fotóművészeti Műhely Egyesület vezetője ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a kiállítás képeit, amelyek főszereplője a sejtelmes ködös erdő mellett Sára, az alkotó kutyája.

Edelmayer Zsolt, Zuber Éva, az intézmény vezetője és Lang Ágnes

Fotó: S. G. / Forrás: 24 Óra

– Lang Ágnes 1990-óta él Tatabányán. A fotózás felé 2020-ban fordult a figyelme. A túrázás szeretetével összekapcsolódva a tájképek készítésében találta meg kedvenc témáját – mondta Edelmayer Zsolt.

Kirándulásai, szemlélődései során állandó kísérője Sára, a vizsla, aki képeinek is középpontjában áll. Sokat járják az erdőt együtt, ilyenkor megannyi kép készül az ezerarcú erdőről. Megjelennek az évszakok, a napszakok, a fények, a köd rejtelmes átláthatatlansága. Edelmayer Zsolt kiemelte a képek beszédes címeit is, amelyek alatt az is szerepelt, hol készítette az alkotó. A Gerecse és a Vértes elevenedik meg a képein – természetesen Sárával a középpontban. A Napüdvözletet, Vizslattyogás, vagy a Nagyon Fényes címe sokat elárul a képről.

A ködről külön szólt Edelmayer Zsolt. Kiemelte: a köd elrejt, elveszejt, útvesztőt állít elénk, meggátolja a látást, tájékozódást, ugyanakkor képi oldalról esztétikus lehet és misztikussá teheti a képeket. Továbbgondolásra ad alapot például a Sárga út, amely Óz a nagy varázslóból lehet ismerős. Elvezet kalandokhoz, kihívásokhoz, jó útitársakhoz és a végén a smaragdvárosban lakó bölcshöz, aki a megoldással szolgálhat – mondta Edelmayer Zsolt.

A kiállítás március 21-ig látogatható a művelődési ház nyitvatartási idejében.