Továbbra is fogadják a felajánlásokat

Balatoni Ágnes elmondta, szívesen fogadnak meleg ruhát, és ami külön fontos, hogy alsóneműket, zoknikat is.

– Ha valaki adakozni szeretne, hívja a diszpécserszolgálatot, amelyet a 34/511-028-as számon ér el. Ezen a további teendőkről tudnak egyeztetni a szolgálat munkatársaival, akik még Tatabányán vagy a környékbeli településekre el is mennek a tárgyi felajánlásokért. Ezt a számot kell tárcsázni akkor is, ha didergő embert látnak valahol az utcán. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint az elkövetkező éjszakákra néhány helyen mínusz hét Celsius-fok körüli hőmérsékletet is jelez, ilyen időben életveszélyes lehet, ha valaki hosszabb ideig az utcán tartózkodik – hívta fel a figyelmet az USZSE vezetője.